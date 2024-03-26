Михаил Кылварт не исключает сотрудничество с фракцией EKRE в Таллинне

«У оппозиции возможности ограничены, но все проекты, которые были начаты в период правления Центристской партии, мы будем отслеживать, чтобы их довели до конца. Будем информировать общественность, будем говорить о значимости этих проектов и, конечно, будем сигнализировать каждый раз, когда новая коалиция будет пытаться разрушить то, что было создано за годы правления Центристской партии», - поделился Кылварт планами на будущее.