Лидер Центристской партии Михаил Кылварт, которого во вторник, 26 марта, сместили с места мэра столицы, сказал в передаче «Интервью недели», что его партия будет и в оппозиции вести активную политическую борьбу и готова сотрудничать со всеми оппозиционными силами, передает rus.err.ee.
Михаил Кылварт не исключает сотрудничество с фракцией EKRE в Таллинне
«У оппозиции возможности ограничены, но все проекты, которые были начаты в период правления Центристской партии, мы будем отслеживать, чтобы их довели до конца. Будем информировать общественность, будем говорить о значимости этих проектов и, конечно, будем сигнализировать каждый раз, когда новая коалиция будет пытаться разрушить то, что было создано за годы правления Центристской партии», - поделился Кылварт планами на будущее.
По его словам, Центристская партия будет использовать все политические инструменты, которые использует оппозиция.
«Думаю, сегодня мы, будучи в оппозиции, будем сотрудничать, естественно, с любой оппозиционной партией», - ответил он на вопрос ведущей передачи, готовы ли центристы сотрудничать с EKRE.