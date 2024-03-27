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Осиновский: не спешите назначать меня мэром, часть центристов ментально уже не с партией

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Коалиция надеется усилить позиции
  • Фракция центристов может поредеть
  • Власть на четверых: будет непросто

Что приобретет и чего лишится Таллинн после смены власти? Ради чего был задуман переворот? К каким переменам нужно готовиться?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире председатель фракции социал-демократов в Таллиннском горсобрании Евгений Осиновский, считающийся основным претендентом на пост мэра Таллинна.

Фрагмент беседы:

– Готовы ли вы стать мэром Таллинна?

– Сегодня об этом слишком рано говорить, поскольку переговоры о создании новой коалиции еще даже не начались. Дождемся финального этапа переговоров.

– С вашей стороны есть четкое желание стать мэром?

– Социал-демократы однозначно пойдут на эти переговоры с целью усилить свои позиции и будут бороться за максимальный результат для своей партии.

– Включая портфель мэра?

– Вопрос понятен. На протяжении многих месяцев разные партии озвучивают такое предложение (называют Евгения Осиновского будущим мэромприм.ред.). Давайте дождемся начала официальных переговоров и распределения позиций. Вопрос не в личных амбициях, а в наилучших результатах для социал-демократов и всего города.

– Легко ли будет коалиции, освобождавшей Таллинн от «русского мира», избрать мэром Евгения Осиновского?

– Это из разряда политической риторики, громко звучащей из оппозиции. На мой взгляд, новым коалиционным партнерам стоит максимально быстро договориться о конкретных реформах на ближайшие полтора года. Оппозиционная повестка должна остаться в прошлом.

– Как принимать решения в четырехглавой коалиции с минимальным перевесом голосов? Положение сейчас шаткое – это слабое большинство, баланс голосов в любой момент может измениться…

– Новая ситуация похожа на ту, что только что закончилась. В последние месяцы в коалиции с Центристской партией наше большинство было минимальным.

Да, будет непросто. Желание четырех партнеров конструктивно сотрудничать до следующих местных выборов существует. Надеюсь, что мы с этим справимся.

– Что вы намерены делать для того, чтобы укрепить большинство? Как избежать того, чтобы власть не была парализована с самого начала?

– Всем известно, что Таллиннское горсобрание находится в динамичном состоянии, мягко говоря. Это одна из причин, почему социал-демократы приняли решение о разрыве коалиции с центристами.

За минувшее полугодие из Центристской партии люди уже ушли и продолжают уходить. Не исключаю, что этот процесс продолжится и дальше. Именно из-за отсутствия уверенности в том, что мы смогли бы доработать в предыдущем составе до выборов 2025 года, мы прекратили сотрудничество с центристами.

Новая коалиция надеется, что удастся усилить позиции.

– Вы ждете пополнения за счет перебежчиков из центристских рядов?

– Ни для кого не секрет, что во фракции центристов есть еще депутаты, которые не скрывают, что на самом деле они уже ментально эту партию покинули, но пока еще временно здесь находятся. Я не исключаю этого.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: Евгений Осиновский готов стать мэром?
Студия Postimees: Евгений Осиновский готов стать мэром? Фото: Tairo Lutter
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