Осиновский: не спешите назначать меня мэром, часть центристов ментально уже не с партией

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире председатель фракции социал-демократов в Таллиннском горсобрании Евгений Осиновский, считающийся основным претендентом на пост мэра Таллинна.

Фрагмент беседы:

– Готовы ли вы стать мэром Таллинна?

– Сегодня об этом слишком рано говорить, поскольку переговоры о создании новой коалиции еще даже не начались. Дождемся финального этапа переговоров.

– С вашей стороны есть четкое желание стать мэром?

– Социал-демократы однозначно пойдут на эти переговоры с целью усилить свои позиции и будут бороться за максимальный результат для своей партии.

– Включая портфель мэра?

– Вопрос понятен. На протяжении многих месяцев разные партии озвучивают такое предложение (называют Евгения Осиновского будущим мэром – прим.ред.). Давайте дождемся начала официальных переговоров и распределения позиций. Вопрос не в личных амбициях, а в наилучших результатах для социал-демократов и всего города.

– Легко ли будет коалиции, освобождавшей Таллинн от «русского мира», избрать мэром Евгения Осиновского?

– Это из разряда политической риторики, громко звучащей из оппозиции. На мой взгляд, новым коалиционным партнерам стоит максимально быстро договориться о конкретных реформах на ближайшие полтора года. Оппозиционная повестка должна остаться в прошлом.

– Как принимать решения в четырехглавой коалиции с минимальным перевесом голосов? Положение сейчас шаткое – это слабое большинство, баланс голосов в любой момент может измениться…