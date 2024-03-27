Что приобретет и чего лишится Таллинн после смены власти? Ради чего был задуман переворот? К каким переменам нужно готовиться?
СМЕНА ВЛАСТИ ⟩ Студия Postimees: Евгений Осиновский готов стать мэром?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель фракции социал-демократов в Таллиннском горсобрании Евгений Осиновский, считающийся основным претендентом на пост мэра Таллинна. Смотрите интервью в 13:00!
- Что реально изменить в Таллинне за полтора года до выборов?
- Подпишется ли будущий мэр под решением о закрытии бесплатного общественного транспорта?
- Городским СМИ уже пора готовиться к закрытию?
- Насколько острой намечается конкуренция за пост мэра?
- Легко ли будет править четырем партнерам?
- Не будет ли парализована власть в городе?
- Введение новых местных налогов не за горами?