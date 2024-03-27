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Студия Postimees: Евгений Осиновский готов стать мэром?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Что приобретет и чего лишится Таллинн после смены власти? Ради чего был задуман переворот? К каким переменам нужно готовиться?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире председатель фракции социал-демократов в Таллиннском горсобрании Евгений Осиновский, считающийся основным претендентом на пост мэра Таллинна.

Смотрите интервью в повторе!

  • Что реально изменить в Таллинне за полтора года до выборов?
  • Подпишется ли будущий мэр под решением о закрытии бесплатного общественного транспорта?
  • Городским СМИ уже пора готовиться к закрытию? 
  • Насколько острой намечается конкуренция за пост мэра?
  • Легко ли будет править четырем партнерам?
  • Не будет ли парализована власть в городе?
  • Введение новых местных налогов не за горами?
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