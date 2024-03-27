В произошедшем есть прагматичный, даже циничный аргумент: мы сейчас гранату бросим, а потом посмотрим, что дальше будет. Разумеется, они постараются в течение нескольких месяцев перекупить, напугать, перетащить. Это все уже происходило на протяжении последнего полугодия. И обязательно продолжится дальше – всё интенсивнее и интенсивнее.
Четыре партии будущей коалиции уже сейчас понимают, что ситуация нестабильна, нужно еще кого-то перетянуть.
– Каким вы видите будущее столичной фракции и партии в целом?
– В конечном итоге я считаю так: политику на торговле можно строить, идеологию, развитие и команду за счет торговли держать невозможно. Оставшиеся – кто остался и еще останется, – это те, кто готов работать в интересах города исходя их мировоззрения Центристской партии. Хочется работать с такими людьми – и в коалиции, и в оппозиции.
Говорят, что в политике нет предательства, а есть умение предвидеть. И таких мастеров, которые умеют предать, к сожалению, было достаточно много.
– Считаете ли вы вотум недоверия политическим провалом?
– Лидер партии должен нести ответственность за каждый кризис и неудачу. Безусловно, это кризис для таллиннской ячейки Центристской партии. Но я бы не стал поступать по-другому и торговаться ради сохранения места мэра.
Наверняка, внутри партии есть недовольные тем, что я не побежал сразу же предлагать коалицию другим партиям – на правах самой крупной фракции. Нет! Пусть социал-демократы покажут свое истинное лицо. Это важно. Теперь мы будем работать в оппозиции и при необходимости искать партнеров, но дергаться и торопиться не будем.