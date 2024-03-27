– Каким вы видите свое политическое будущее? Напомню, что в вашем активе не один рекорд на выборах – 15 000 голосов на минувших выборах в Рийгикогу, 27 000 на последних муниципальных выборах…

– Я уже очень давно ответил на вопрос о своих политических амбициях – важно не место, которое ты занимаешь, а важно лишь то, что ты реально хочешь и можешь сделать. Я четырежды отказывался от места в Рийгикогу, где политику делать гораздо легче. На месте мэра работать сложнее, но лучше что-то делать, чем четыре года просиживать в парламенте.

– Есть спекуляции, что вы можете занять кресло мэра Нарвы. Можете это прокомментировать?

– Точно нет! Это не в моих правилах. Было бы некорректно так поступать, и там есть свой мэр.

– Впереди выборы в Европарламент. Вы не отрицаете, что будете баллотироваться. Поедете ли вы в Брюссель в случае своего избрания?

– Я готов поддержать партию. Это моя обязанность. Была бы ситуация попроще в партии, я бы не баллотировался.

Если партия получит мандат, то пройдут обсуждения. Ясность будет тогда, когда будет что делить. Скажу честно, что меня не прельщает работа в Европарламенте.

– Что Центристская партия будет делать без админресурса, и оставшись с тяжелым наследием Porto Franco?