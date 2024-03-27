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Кылварт о новой коалиции: мы сейчас гранату бросим, а потом посмотрим (4)

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Таллинн стал разменной монетой политических игр на Тоомпеа
  • Черный сценарий в деле Porto Franco – это не конец для партии

Готовы ли были центристы к перевороту в Таллинне? Что дальше? Каковы планы экс-мэра столицы Михаила Кылварта, которому принадлежат рекордные результаты на выборах?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире бывший мэр столицы, лидер центристов Михаил Кылварт, поделившись своим мнением о перевороте в Таллинне. 

Выдержки из беседы:

– Что случилось в Таллинне? В чем заключалась ошибка центристов? Почему вы не смогли убедить и удержать партнеров?

– У центристов неоднократно была возможность поменять партнера, предложения поступали регулярно, но мы каждый раз отвечали, что надеемся на новую политическую культуру, когда за спиной у партнеров не проводят двойные и параллельные переговоры. Мы придерживались этого принципа до конца. Даже тогда, когда стало понятно, что у соцдемов есть договоренности о создании новой коалиции, мы не пытались что-то переиграть.

Каждый в конечном итоге должен был показать свое лицо перед избирателями. Мне кажется, что социал-демократы его показали. Содержательных причин для того, чтобы сломать коалицию, не было. Единственное политическое обоснование – желание обслуживать интересы Партии реформ, теперь не только на Тоомпеа, но и в городе.

Уверен, что решения принимались на государственном уровне. Таллинн стал разменной монетой политических игр двух партий.

– Одной из причин разрыва коалиции Евгений Осиновский назвал в этой студии шатание в рядах центристской фракции, намекнув на дальнейшую утечку кадров. Возможен ли такой сценарий?

– Коалиция центристов и социал-демократов даже на пике спада имела 43 мандата. Новая коалиция из четырех партий состоит из 40 депутатов. Чем больше партий в составе, тем выше риск.

В произошедшем есть прагматичный, даже циничный аргумент: мы сейчас гранату бросим, а потом посмотрим, что дальше будет. Разумеется, они постараются в течение нескольких месяцев перекупить, напугать, перетащить. Это все уже происходило на протяжении последнего полугодия. И обязательно продолжится дальше – всё интенсивнее и интенсивнее.

Четыре партии будущей коалиции уже сейчас понимают, что ситуация нестабильна, нужно еще кого-то перетянуть.

– Каким вы видите будущее столичной фракции и партии в целом?

– В конечном итоге я считаю так: политику на торговле можно строить, идеологию, развитие и команду за счет торговли держать невозможно. Оставшиеся – кто остался и еще останется, – это те, кто готов работать в интересах города исходя их мировоззрения Центристской партии. Хочется работать с такими людьми – и в коалиции, и в оппозиции.

Говорят, что в политике нет предательства, а есть умение предвидеть. И таких мастеров, которые умеют предать, к сожалению, было достаточно много.

– Считаете ли вы вотум недоверия политическим провалом?

– Лидер партии должен нести ответственность за каждый кризис и неудачу. Безусловно, это кризис для таллиннской ячейки Центристской партии. Но я бы не стал поступать по-другому и торговаться ради сохранения места мэра.

Наверняка, внутри партии есть недовольные тем, что я не побежал сразу же предлагать коалицию другим партиям – на правах самой крупной фракции. Нет! Пусть социал-демократы покажут свое истинное лицо. Это важно. Теперь мы будем работать в оппозиции и при необходимости искать партнеров, но дергаться и торопиться не будем.

– Каким вы видите свое политическое будущее? Напомню, что в вашем активе не один рекорд на выборах – 15 000 голосов на минувших выборах в Рийгикогу, 27 000 на последних муниципальных выборах…

– Я уже очень давно ответил на вопрос о своих политических амбициях – важно не место, которое ты занимаешь, а важно лишь то, что ты реально хочешь и можешь сделать. Я четырежды отказывался от места в Рийгикогу, где политику делать гораздо легче. На месте мэра работать сложнее, но лучше что-то делать, чем четыре года просиживать в парламенте.

– Есть спекуляции, что вы можете занять кресло мэра Нарвы. Можете это прокомментировать?

– Точно нет! Это не в моих правилах. Было бы некорректно так поступать, и там есть свой мэр.

– Впереди выборы в Европарламент. Вы не отрицаете, что будете баллотироваться. Поедете ли вы в Брюссель в случае своего избрания?

– Я готов поддержать партию. Это моя обязанность. Была бы ситуация попроще в партии, я бы не баллотировался.

Если партия получит мандат, то пройдут обсуждения. Ясность будет тогда, когда будет что делить. Скажу честно, что меня не прельщает работа в Европарламенте.

– Что Центристская партия будет делать без админресурса, и оставшись с тяжелым наследием Porto Franco?

– Еще до конгресса я сказал однопартийцам, что быть у власти важно, и административный ресурс очень важен. Но это надстройка, которая разрушится, если не будет убеждений и уверенности в том, что ты делаешь.

Последние 5–6 лет та самая надстройка в партии была, но центристы перестали посылать избирателям четкие сигналы, потому что думали только о том, как бы удержаться у власти на госуровне. Если этого не будет, никакая власть не приблизит к избирателю.

– Как вы будете работать дальше без админресурса и городских сми, которые обещано жестко реформировать?

– При всем уважении к традиционным СМИ, нельзя не признать, что все больше информации распространяется в альтернативных источниках, прежде всего в соцсетях. Для того, чтобы донести свои мысли до людей, уже не обязательно ходить по редакциям и давать интервью. Достаточно быть активным и готовым этим заниматься. Должен признать, что до сих пор был не очень активен в соцсетях. Просто не было времени. В оппозиции можно будет попробовать. Однако заниматься глупостями в TikTok я не готов.

– Каким вы видите развитие событий в связи с делом Porto Franco?

– Напомню, что решение суда не вступило в силу. У нас на руках два решения – суд первой инстанции нас полностью оправдал, суд второй инстанции по всем пунктам признал виновными. Задача Госсуда – внести правовую ясность.

Рассмотрим самый черный сценарий. Если обвинительный приговор вступит в силу и партии придется выплатить миллион, мы окажемся в очень тяжелой ситуации. Но это не конец для партии! И хотя все хотят увидеть этот конец, это не означает, что партия на этом закончится.

Да, это мечта наших многих оппонентов, аналитиков и СМИ, но простая математика говорит о другом. На следующие три года нам, как парламентской политической силе, гарантирована дотация от государства в объеме 2,5 млн евро. Вопрос в том, как сконцентрировать эту сумму. Будет тяжело, придется сокращать деятельность, политическую активность и расходы, но мы не поднимем лапки и не сдадимся. Этого не произойдет! Будем выплачивать долг, как это уже и раньше не раз делали, и будем продолжать политическую борьбу.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: Михаил Кылварт о перевороте в Таллинне. Что дальше?
Студия Postimees: Михаил Кылварт о перевороте в Таллинне. Что дальше? Фото: Tairo Lutter
  • Что случилось в Таллинне?
  • Фракции центристов пророчат усиление раскола и дальнейшую утечку кадров. Возможен ли такой сценарий?
  • Каким видит свое политическое будущее экс-мэр?
  • Легко ли будущей коалиции будет избрать нового мэра? 
  • Не будет ли парализована власть в городе? 
  • Чего может лишиться Таллинн за 1,5 года до выборов?
  • В каком состоянии центристы оставляют город преемникам?
Комментарии (4)
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