Готовы ли были центристы к перевороту в Таллинне? Что дальше? Каковы планы экс-мэра столицы Михаила Кылварта, которому принадлежат рекордные результаты на выборах?
Студия Postimees: Михаил Кылварт о перевороте в Таллинне. Что дальше?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире бывший мэр столицы, председатель Центристской партии Михаил Кылварт. Смотрите интервью в 14:30!
- Что случилось в Таллинне?
- Фракции центристов пророчат усиление раскола и дальнейшую утечку кадров. Возможен ли такой сценарий?
- Каким видит свое политическое будущее экс-мэр?
- Легко ли будущей коалиции будет избрать нового мэра?
- Не будет ли парализована власть в городе?
- Чего может лишиться Таллинн за 1,5 года до выборов?
- В каком состоянии центристы оставляют город преемникам?