Ср, 27.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Студия Postimees: Михаил Кылварт о перевороте в Таллинне. Что дальше?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Copy

Готовы ли были центристы к перевороту в Таллинне? Что дальше? Каковы планы экс-мэра столицы Михаила Кылварта, которому принадлежат рекордные результаты на выборах?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире бывший мэр столицы, председатель Центристской партии Михаил Кылварт. Смотрите интервью в 14:30!

  • Что случилось в Таллинне?
  • Фракции центристов пророчат усиление раскола и дальнейшую утечку кадров. Возможен ли такой сценарий?
  • Каким видит свое политическое будущее экс-мэр?
  • Легко ли будущей коалиции будет избрать нового мэра? 
  • Не будет ли парализована власть в городе? 
  • Чего может лишиться Таллинн за 1,5 года до выборов?
  • В каком состоянии центристы оставляют город преемникам?
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх