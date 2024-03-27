На прошлой неделе рейтинг партий в Эстонии не изменился: лидирует оппозиционная партия «Отечество», за ней следуют Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) и правящая Партия реформ.
Рейтинги: поддержка Партии реформ по-прежнему находится на низком уровне
Согласно последним результатам еженедельного опроса, проведенного Институтом общественных исследований и социологической фирмой Norstat Eesti, 28,8 процента избирателей поддерживают «Отечество», 18,9 процента - EKRE и 16,7 процента - Партию реформ.
За ними следуют Социал-демократическая партия (СДПЭ) с 14,3%, Центристская партия с 11,2% и «Ээсти 200» с 5,8%. После прекращения снижения рейтинга позиции социал-демократов несколько улучшились, и их нынешняя поддержка на один процентный пункт выше, чем две недели назад.
В целом коалиционные партии поддерживают 36,6 % респондентов, а оппозиционные - 58,9 %.