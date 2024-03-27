Рейтинги: поддержка Партии реформ по-прежнему находится на низком уровне

За ними следуют Социал-демократическая партия (СДПЭ) с 14,3%, Центристская партия с 11,2% и «Ээсти 200» с 5,8%. После прекращения снижения рейтинга позиции социал-демократов несколько улучшились, и их нынешняя поддержка на один процентный пункт выше, чем две недели назад.