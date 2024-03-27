За ним следуют министр образования и науки Кристина Каллас и премьер-министр Кая Каллас. В марте средний уровень доверия всем министрам упал с 21 процента до 17 процентов.

«Ханно Певкур, министр, отвечающий за национальную безопасность, по-прежнему остается самым надежным. Его выступления и заявления в целом характеризуются уравновешенностью и спокойствием. У него также нет прямых конфликтов с другими политиками и СМИ, - прокомментировал Айвар Воог, руководитель исследования Kantar Emor. - Рейтинг министра юстиции Калле Лаанета, который находился в период опроса на посту последние недели, значительное снизился и упал с 22% до 13%. Падение уровня доверия было вызвано тем что он был замешан в несколько скандалов».

Певкуру, который занимает первое место в рейтинге доверия государственным политикам, доверяют 30 процентов жителей Эстонии, а Кристина Каллас, которая находится на втором месте, доверяют 26 процентов.

Следующими, с небольшими различиями в процентных пунктах, идут премьер-министр Кая Каллас (21 процент), министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и министр здравоохранения Рийна Сиккут (оба по 20 процентов), министр иностранных дел Маргус Цахкна и министр культуры Хейди Пурга (оба по 18 процентов), а также министр климата Кристен Михал (17 процентов).

Ныне бывшему министру юстиции Калле Лаанету и региональному министру Мадису Калласту доверяют 13 процентов, а министру социальной защиты Сигне Рийсало - 10 процентов жителей Эстонии. Наименьшее доверие у населения по-прежнему вызывают министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало (8 процентов) и министр финансов Марта Вырклаев (7 процентов).

Данные основаны на опросе, проведённом Kantar Emor на основе все эстонской репрезентативной выборке, который проводился онлайн с 14 по 20 марта 2024 года. Было опрошено 1215 жителей Эстонии в возрасте 16+.

Респондентам был предоставлен список политиков и предложено оценить, кому они доверяют. Это повторное исследование, проведённое по инициативе Kantar Emor.