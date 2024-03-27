Через почтовые автоматы Omniva можно бесплатно отправить некоторые вещи

«Как только появляются первые признаки весны, люди активно наводят порядок у себя дома и избавляются от лишних вещей. Этой весной дать вещам новую жизнь помогают почтовые автоматы Omniva, через которые можно бесплатно отправить вещи в хорошем состоянии, которые вам больше не нужны, в Центр повторного использования (Uuskasutuskeskus). Кампания по приему пожертвований продлится до 26 апреля», - отмечается в переданном пресс-релизе.

Центр повторного использования призывает отдавать вещи в хорошем состоянии, которые в ходе весенней уборки перешли в разряд ненужных, в повторное использование. Люди с удовольствием дают хорошим вещам еще один шанс, при этом важно, чтобы делать пожертвования было удобно.

«Все вещи, ставшие милыми вашему дому, достойны шанса продолжить свое существование. Благодаря Omniva теперь мы можем предложить людям по всей Эстонии возможность без труда продолжать круговорот качественных и важных вещей» , – прокомментировала исполнительный директор Центра повторного использования Катрийн Юриска.

Менеджер по коммуникации и ESG компании Omniva Катрин Изотамм отметила, что круговорот и повторное использование товаров – в интересах как экологии, так и рентабельной экономики, и с каждым годом предприятия сферы логистики и курьерской доставки играют в этом все большую роль. По словам Изотамм, особенно четко эта тенденция прослеживается в интернет-торговле, поскольку доля возврата товаров в интернет-магазины растет быстрее, чем доля покупок.