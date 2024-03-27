Через почтовые автоматы Omniva можно бесплатно отправить подержанные вещи в Центр повторного использования (Uuskasutuskeskus MTÜ). Об этом сообщила пресс-служба НКО.
Через почтовые автоматы Omniva можно бесплатно отправить некоторые вещи
«Как только появляются первые признаки весны, люди активно наводят порядок у себя дома и избавляются от лишних вещей. Этой весной дать вещам новую жизнь помогают почтовые автоматы Omniva, через которые можно бесплатно отправить вещи в хорошем состоянии, которые вам больше не нужны, в Центр повторного использования (Uuskasutuskeskus). Кампания по приему пожертвований продлится до 26 апреля», - отмечается в переданном пресс-релизе.
Центр повторного использования призывает отдавать вещи в хорошем состоянии, которые в ходе весенней уборки перешли в разряд ненужных, в повторное использование. Люди с удовольствием дают хорошим вещам еще один шанс, при этом важно, чтобы делать пожертвования было удобно.
«Все вещи, ставшие милыми вашему дому, достойны шанса продолжить свое существование. Благодаря Omniva теперь мы можем предложить людям по всей Эстонии возможность без труда продолжать круговорот качественных и важных вещей» , – прокомментировала исполнительный директор Центра повторного использования Катрийн Юриска.
Менеджер по коммуникации и ESG компании Omniva Катрин Изотамм отметила, что круговорот и повторное использование товаров – в интересах как экологии, так и рентабельной экономики, и с каждым годом предприятия сферы логистики и курьерской доставки играют в этом все большую роль. По словам Изотамм, особенно четко эта тенденция прослеживается в интернет-торговле, поскольку доля возврата товаров в интернет-магазины растет быстрее, чем доля покупок.
«В сотрудничестве с Центром повторного использования Omniva открывает сеть почтовых автоматов людям, которые хотят передать свои вещи новым хозяевам и тем самым продлить их срок службы. Сеть наших почтовых автоматов широка и доступна практически в каждом уголке Эстонии, поэтому я надеюсь, что данная кампания вдохновит многих людей бесплатно отправить в Центр повторного использования через почтовый автомат одежду и прочие предметы потребления, которые были отложены в ходе весенней уборки», – сказала Изотамм.
В рамках совместной кампании Uuskasutuskeskus и Omniva Центру повторного использования можно жертвовать всевозможные чистые и целые вещи, помещающиеся в почтовый автомат. Uuskasutuskeskus принимает одежду, обувь, игрушки и современные книги, товары для спорта и хобби, мелкую бытовую технику, предметы интерьера, посуду, кухонную утварь и домашний текстиль в хорошем состоянии. «Через почтовый автомат можно отправить и посуду, но ее обязательно следует надежно упаковать: используйте прочную картонную коробку и мягкий амортизирующий материал, чтобы надежно зафиксировать вещи, тогда они не повредятся при транспортировке», – посоветовала менеджер по ESG Omniva.
Чтобы пожертвовать вещи, надо как следует их упаковать, чтобы они не повредились при транспортировке, и зарегистрировать пожертвование на сайте kevad.omniva.ee, введя там свой адрес электронной почты. Далее на указанный вами адрес э-почты придет письмо-подтверждение с одноразовым кодом, который надо будет ввести в почтовом автомате Omniva при отправке посылки.
Все пожертвования, отправленные с помощью Omniva, сначала придут в сортировочный центр Uuskasutuskeskus, где их осмотрят. Вещи в хорошем состоянии попадут в магазины Центра повторного использования по всей Эстонии, а также в интернет-магазин. Также Uuskasutuskeskus в сотрудничестве с партнерами поддерживает – в соответствии с потребностями – нуждающихся в помощи, например, ежемесячно – многодетные семьи, а также приюты для животных, опорные центры для женщин, беженцев.
Дело чести Центра повторного использования, которому в этом году исполнится 20 лет, – использование вещей, одежды, материалов, навыков и опыта по-новому, их сохранение в обращении и тем самым придание им новой устойчивой ценности.