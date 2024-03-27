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Сборная Эстонии по футболу проиграла Финляндии

rus.postimees.ee
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Алекс Маттиас Тамм (справа) забил против Финляндии свой первый гол.
Алекс Маттиас Тамм (справа) забил против Финляндии свой первый гол. Фото: Jussi Nukari

Сборная Эстонии по футболу потерпела поражение со счетом 1:2 от национальной команды Финляндии в товарищеском матче, который во вторник вечером прошел в Хельсинки, передает RusERR.

На 30-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, но Карл Якоб Хейн отразил удар Фредрика Йенсена, который, впрочем, все же сумел отправить мяч в сетку после добивания.

А спустя еще 8 минут атака финнов завершилась вторым взятием ворот, которое в протоколе оформлено как автогол. На 62-й минуте эстонцы сократили отставание - свой дебютный гол за сборную провел Алекс Маттиас Тамм.

В концовке встречи на поле у гостей появился восстановившийся после травмы 39-летний Костантин Васильев, который догнал рекордсмена Мартина Рейма по числу игр за национальную команду - оба провели за нее по 157 встреч.

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