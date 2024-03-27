Сборная Эстонии по футболу проиграла Финляндии

На 30-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, но Карл Якоб Хейн отразил удар Фредрика Йенсена, который, впрочем, все же сумел отправить мяч в сетку после добивания.

А спустя еще 8 минут атака финнов завершилась вторым взятием ворот, которое в протоколе оформлено как автогол. На 62-й минуте эстонцы сократили отставание - свой дебютный гол за сборную провел Алекс Маттиас Тамм.

В концовке встречи на поле у гостей появился восстановившийся после травмы 39-летний Костантин Васильев, который догнал рекордсмена Мартина Рейма по числу игр за национальную команду - оба провели за нее по 157 встреч.