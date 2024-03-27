Удар по энергообъектам, ликвидация списка спонсоров войны и тайны российской ракеты «Цикрон». Обзор событий в Украине

22 марта россияне совершили самую масштабную атаку на украинскую энергетику с начала полномасштабного вторжения. По крайней мере, так ее оценил один из топ-менеджеров Группы ДТЭК Сергей Коваленко. «Такую атаку можно назвать комплексной, потому что она одновременно разрушает способность системы передавать электроэнергию и снижает наши возможности по генерации», - пояснил он.

Удар по энергосистеме. Почему сейчас?

ДТЭК, крупнейшая энергокомпания страны, в этот день, потеряла около 50 процентов своих генерирующих мощностей.

Несмотря на повреждения, ситуация контролируемая, уверяют в Киеве. Фото: YEVHEN TITOV

«Поразили несколько типов генерирующих мощностей, большое количество ТЭЦ было поражено, и был поражен гидрогенерирующий объект. Вторая часть - враг очень много попал в сетевые узлы «Укрэнерго», трансформаторы и т.д... Восстановление займет не день, не неделю и даже не месяц, оно займет месяцы», - пояснил Коваленко.

«Гидрогенерирующий объект» - это Днепрогэс, то есть крупнейшая в Украине ГЭС. На нее россияне не пожалели аж восемь ракет. Причем две из них пришлись непосредственно на плотину. Получается, расчет был не только на уничтожение энергогенерирующих мощностей, но и на прорыв дамбы на Днепре, что повлекло бы затопление огромных территорий.

А в Харькове в этот день была практически полностью разрушена ТЭЦ, питавшая город.

«В случае полноценного финансирования работ, помощи с производством и поставкой оборудования, процесс реконструкции продлится не один год», - оценил масштабы восстановительных работ директор предприятия Александр Минкович.