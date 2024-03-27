Как энергосистема Украины перенесла атаки РФ, что будет со списком «Международные спонсоры войны» и так ли хороша новейшая российская ракета «Циркон»? Эти вопросы были наиболее актуальны в Украине всю последнюю неделю, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Удар по энергообъектам, ликвидация списка спонсоров войны и тайны российской ракеты «Цикрон». Обзор событий в Украине
22 марта россияне совершили самую масштабную атаку на украинскую энергетику с начала полномасштабного вторжения. По крайней мере, так ее оценил один из топ-менеджеров Группы ДТЭК Сергей Коваленко. «Такую атаку можно назвать комплексной, потому что она одновременно разрушает способность системы передавать электроэнергию и снижает наши возможности по генерации», - пояснил он.
Удар по энергосистеме. Почему сейчас?
ДТЭК, крупнейшая энергокомпания страны, в этот день, потеряла около 50 процентов своих генерирующих мощностей.
«Поразили несколько типов генерирующих мощностей, большое количество ТЭЦ было поражено, и был поражен гидрогенерирующий объект. Вторая часть - враг очень много попал в сетевые узлы «Укрэнерго», трансформаторы и т.д... Восстановление займет не день, не неделю и даже не месяц, оно займет месяцы», - пояснил Коваленко.
«Гидрогенерирующий объект» - это Днепрогэс, то есть крупнейшая в Украине ГЭС. На нее россияне не пожалели аж восемь ракет. Причем две из них пришлись непосредственно на плотину. Получается, расчет был не только на уничтожение энергогенерирующих мощностей, но и на прорыв дамбы на Днепре, что повлекло бы затопление огромных территорий.
А в Харькове в этот день была практически полностью разрушена ТЭЦ, питавшая город.
«В случае полноценного финансирования работ, помощи с производством и поставкой оборудования, процесс реконструкции продлится не один год», - оценил масштабы восстановительных работ директор предприятия Александр Минкович.
Как следствие - в Харькове досрочно прекращен отопительный сезон, а электропитание города происходит за счет других регионов.
Также в этот день из-за российских обстрелов была обесточена одна из линий электропередачи, питающая Запорожскую атомную электростанцию.
Всего 22 марта Москва ударила по украинской энергосистеме 151 средством поражения, включая - БПЛА типа Shahed, баллистические ракеты «Искандер-М», аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты и авиабомбы. Из всего этого букета 92 объекта были уничтожены украинской ПВО. То есть, долетели - 59.
По нервной реакции президента Зеленского было видно, что ПВО работает на пределе своих возможностей. И предел этот определили действия, а точнее - бездействие западных партнеров.
«У российских ракет нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству. У «шахедов» нет нерешительности, как у некоторых политиков. Важно понимать цену задержек и отложенных решений. Системы «Пэтриот» должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей, инфраструктуру, дома и плотины. Партнеры точно знают, что необходимо. Точно могут поддержать. Нужны эти решения. Жизнь должна быть защищена от этих нелюдей из Москвы», - упрекнул он.
Решения действительно нужны, потому что, как показало дальнейшее развитие событий, россияне останавливаться не собираются. Уже 25 марта они нанесли еще один удар, но теперь по подстанциям юга Украины. В Одессе ввели ограничения энергоснабжения, не работал даже городской электротранспорт.
«Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны», - пояснил министр энергетики Герман Галущенко.
Естественно, возникает вопрос - почему именно сейчас? Почему не в морозы, как это было в прошлом году?
«Одно из объяснений приступа гуманизма россиян этой зимой было сугубо политическим. На фоне многомесячной блокировки в американском Конгрессе помощи Украине жуткая картина массовых ударов по энергосистеме и их последствия могла побудить несговорчивую часть республиканцев все-таки проголосовать за помощь нашей стране», - отмечает автор «Зеркала недели» Игорь Маскалевич.
Еще одна версия - обладание Москвой разведданными о критической нехватке у Украины средств ПВО, обусловленной задержкой американской помощи. Ждали, когда запасы истощатся.
В телеграм-каналах распространялся тезис и об ударах возмездия за Белгород. Однако эта версия, скорее рождена в московских кабинетах разработчиков ИПСО. На самом деле, масштаб удара требовал от россиян аккумулирования его средств. После начала событий в Белгороде, они так быстро собрать столько орудий поражения не могли.
Ну и с последняя версия - разрушение ТЭЦ в Харькове было подготовкой к захвату россиянами первой столицы Украины. Эта версия коррелируется с информацией о создании Москвой трехсоттысячной группировки для взятия города без его разрушения. Получается - окружением и блокадой. В сценарий блокады полное обесточивание миллионного города вполне вписывается. Правда, сама блокада как-то не вписывается в XXI век, но россияне умеют ломать стереотипы. Тем более, Харьков - не Киев и не Одесса, обозначенные Макроном как маркеры для отправки войск, - Франция за него не вступится.
Шантаж в действии. Украина закрывает Список спонсоров войны
В минувший вторник появилось странное сообщение от украинского правительства. В пресс-релизе с абстрактным названием «о вопросах сосредоточения информации относительно санкционной политики государства на одном ресурсе» фактически говорилось о том, что Национальное агентство противодействия коррупции прекращает заниматься реестром «международных спонсоров войны».
Оказывается, еще 15 марта состоялось расширенное заседание правительства, с участием иностранных дипломатов, на котором претензии к НАПК по поводу этого реестра звучали со стороны МИДа и Минюста. По итогам дискуссии якобы было решено, что Агентство передаст другим органам информацию, которую оно собрало относительно санкционной политики, а со странички «реестра спонсоров войны» на сайте НАПК будет стоять переадресация на сайт СНБО.
Странно же в этом два момента. Первый - НАПК является независимым органом и не подчиняется Кабмину. Второй - «Реестр международных спонсоров войны на портале Агентства работает до сих пор. «Мы изучаем все обстоятельства и возможные варианты решения ситуации и формируем позицию», - заявила «Европейской правде» руководитель управления коммуникаций НАПК Елена Конополя.
Ликвидация реестра грозит политическим скандалом, поэтому ни Кабинет министров, ни НАПК не хотят брать на себя ответственность за это. Но откровенный шантаж некоторых стран (журналисты называют Венгрию, Францию, Китай, Грецию, Австрию) заставляет власти убить его.
Самое интересное, что список не имеет юридической силы и несет причастным исключительно репутационный ущерб. На сегодня в нем находятся для около 50 крупных компаний, которые работают в России и помогают Кремлю в войне, платя налоги. При этом, они же продолжают работать в Украине и никаких санкций по отношению к ним украинское правительство не предпринимает. Это, например, французские Auchan и Leroy Merlin.
Однако репутация стоит дорого, поэтому некоторые компании, попавшие в список, действительно уходили из РФ. А остальные предпочли решать вопрос через свои правительства для давления на жертву агрессии.
Неприятности реестра начались год назад, когда Венгрия поставила поддержку решения о выделении ЕС финансовой помощи Украине в зависимость от исключения из списка «спонсоров войны» своего OTP-банка. Тогда под давлением украинского МИД НАПК согласился на это. Шаг стал критической ошибкой - после прецедента венгерским опытом не преминули воспользоваться и другие страны, от которых зависит финансовая помощь Украине…
В общем, ликвидация реестра - это показатель не только слабости Киева на фоне войны с Россией, но и лицемерия тех стран, которые одной рукой помогают Украине выстоять, а другой продолжают поддерживать экономику агрессора, делая бизнес на его рынках.
Когда-то в Украине, особенно восточной ее части, было популярно выражение: «Бабло побеждает зло!» Сегодня его можно перефразировать как «Бабло порождает зло». И побуждает его действовать.
Тайны «Циркона» под угрозой
И последний сюжет этого обзора из раздела «Нет худа без добра».
7 февраля Украина впервые была атакована новейшей российской ракетой 3М22 «Циркон». Россияне назвали ее «гиперзвуковой». Тогда фрагменты, видимо, поврежденной ракеты, упали на дорогу в Деснянском районе Киева. Издание Defense Express указывает, что «от «Циркона» остались только очень сильно фрагментированные обломки, идентификация которых заняла пять дней».
12 февраля Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз официально заявил, что Россия применила на территории Украины именно ракету 3М22 «Циркон». Однако, директор НИИ Александр Рувин указал, что «Циркон» не соответствует заявленным россиянами тактико-техническим характеристикам.
Поскольку обломки были незначительными, у многих экспертов (а «сверхзвуковой» «Циркон» является объектом интереса всего мирового оружейного рынка) возникали сомнения, что ракета является именно той, которая названа украинским НИИ.
И вот 25 марта Россия вновь нанесла удары по Киеву двумя «Цирконами». Но, как указывает «Украинская правда», «сейчас стали доступны значительно более информативные обломки».
Отдельные из них имеют маркировку, которая говорит о производстве в 2022 году. Также «отдельные части, которые находят в разных районах столицы, совпадают с частями, которые остались после предыдущей атаки». То есть, материала для анализа разрекламированного российского «сверхоружия» теперь достаточно. Но уже тот факт, что «сверхзвуковой» «Циркон» был сбит ПВО говорит сам за себя.
Справка об авторе
Сергей Гармаш - украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991–1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года - главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.