Отставка Михаила Кылварта с поста мэра Таллинна ожидалась давно – с того времени, как он возглавил Центристскую партию и стал стремительно наращивать свои политические амбиции, претендуя в перспективе на кресло премьер-министра Эстонии. Не исключено, что эти планы могли бы вполне реализоваться, если бы не война. Но агрессия России против Украины нанесла сильнейший удар по Центристской партии, долгое время служившей проводником политических и бизнес-интересов Кремля в Эстонии, пишет публицист Андрей Кузичкин.
Андрей Кузичкин ⟩ Кылварт оказался токсичным, Путин окончательно потопил корабль центристов
Эстония после восстановления независимости в 1991 г. превратилась в тихую заводь для размножения российских капиталов. В Таллинне как грибы после дождя стал появляться офисы и представительства российских компаний. Российские миллионеры начали скупать эстонскую недвижимость и землю, инвестировать огромные суммы в инфраструктурные проекты: строить жильё, отели, модернизировать порты. Таллинн использовали как транзитный пункт на пути в ЕС и НАТО.
Одновременно Москва усиливала своё политическое влияние в Эстонии, имея в распоряжении такой ресурс, как «русский мир». Российское посольство было главным координатором и организатором деятельности гражданских активистов, обеспечивающих распространение кремлёвских нарративов через систему подконтрольных русскоязычных медиаресурсов и некоммерческих организаций.
Главной картой в этой геополитической игре стал «русский вопрос»: защита прав русскоязычного населения, сохранение русских школ, права «неграждан» и много другое. Российские олигархи, также имевшие экономические интересы в Эстонии – Геннадий Тимченко, Владимир Якунин, Максим Ликсутов щедро финансировали проекты «русского мира». Фактически, в период с 1991 по 2007 годы в Эстонии наблюдалась активная русификация всех сфер общественной жизни – от культуры до политики. Кульминацией стали события «бронзовой ночи» - «мятеж Ласнамяэ».
Но для того, чтобы обеспечить железные гарантии российских интересов, Кремлю необходима была мощная политическая сила, объединяющая и русских, и эстонцев. Такой силой стала Центристская партия во главе с Эдгаром Сависааром.
Я согласен с тезисами о том, что в Эстонии есть сегрегация. Но обычно под этим понимают раскол общества на русских и эстонцев. Думаю, линия разлома проходит глубже – на уровне бизнеса, часть которого ориентирована на Россию, а другая часть – на Европу. Центристская партия долгое время была политической надстройкой именно русифицированного бизнеса, который сумел превратить Эстонию во внешнеторгового сателлита России.
Так, в 2013г. в первую тройку экспортных партнеров Эстонии вошли Швеция, Финляндия и Россия — на их долю пришлось 18, 15 и 11 процентов всего экспорта соответственно. За 8 лет товарооборот Эстонии с Россией удвоился и в 2021 г.составил 3,8 млрд евро. При этом Эстония импортировала из России товаров в 10 раз больше, чем экспортировала в Россию, имея огромный дефицит торгового баланса. Именно российский транзит был главным источником доходов бизнеса, связанного с Центристской партией.
Война в Украине нанесла серьёзный удар по всем связям между Эстонией и Россией, в том числе в торговле. Введённые Западом санкции против путинского режима привели к сокращению товарооборота между странами в 2023 г. до 700 млн евро. Импорт товаров из России уменьшился на 92%. Экономическая база функционирования Центристской партии была подорвана. Руководство партии вынуждено было публично дистанцироваться от политики Путина.
Фактическая блокада деятельности российского посольства в Эстонии привела к параличу пророссийских медиа и организаций. Русскоязычные избиратели, активно поддержавшие Путина в войне с Украиной, оказались разочарованы позицией лидера центристов Юри Ратаса, осудившего российскую агрессию. Как результат – провал Центристской партии на весенних выборах в Рийгикогу в 2023 г.: центристы потеряли 10 мандатов из 26, и смена лидера партии стала неизбежной. Возможно, если бы на конгрессе центристов в сентябре 2023 г. партию возглавил Танель Кийк, сценарий развития событий был бы иным. Но победа Михаила Кылварта превратила развал Центристской партии в неизбежность.
Политическая организация, которая долго объединяла на паритетных началах русских и эстонцев, лишь со стороны казалась образцом интернационализма и единства. Не случайно именно центристы подписали договор о сотрудничестве с путинской партией «Единая Россия». Но на самом деле это был не союз народов, а конгломерат двух глубоко разделенных национальностей – русских и эстонцев. У них были разные взгляды на историю, разные представления о судьбе русской школы, разные языки и культуры. Только сильный лидер мог удерживать это искусственное образование в общем поле своего влияния.
Таким лидером был Эдгар Сависаар. Юри Ратас оказался значительно слабее. Но он в Эстонии - «свойпарень» А Михаил Кылварт, который имеет устойчивую репутацию выходца из «русского мира», несмотря на членство в Кайтселиит и визиты в воюющую Украину, однозначно воспринимается в эстонском истеблишменте как чужой. Его электорат – это «русская улица» Таллинна, в большинстве своем враждебно настроенная по отношению к независимости Эстонии, эстонскому языку и культуре, поклоняющаяся советским памятникам и голосующая за Путина. Но и у Кылварта был шанс сохранить пусть плохой, но мир в рядах центристов.
Однако мэр Таллинна этим шансом не воспользовался. Михаил Кылварт решил расширить свое политическое влияние и распространить его на русскоязычную Нарву, где с помощью своего подручного Евграфова ему удалось сместить мэра Кадри Райк, не связанную с центристами.
Политическая элита Эстонии восприняла это как вызов и намерение Кылварта совершить перезагрузку Центристской партии, превратив ее в партию русских националистов, победить на выборах в Рийгикогу благодаря консолидации русских избирателей Таллинна и Ида-Вирумаа, и возглавить правительство Эстонии. Призраки «пятой колонны» Путина в Эстонии на глазах обретали плоть и кровь: Кылварту подписали приговор как представляющему угрозу национальной безопасности.
Теперь судьба Таллинна и его жителей в руках нового мэра. Очень хочется, чтобы депутаты не ошиблись со своим выбором. Уже называют имя Евгения Осиновского в качестве преемника.
Но мне не нравится, как в Эстонии решается судьба глав местного самоуправления. Интриганство – это не демократия. Отсутствие механизма прямых выборов создает благодатную почву для разного рода политических склок и не повышает эффективность работы мэров и старейшин.
Нарва – блестящий пример того, как быть не должно. Менять мэра, как перчатки, есть политический моветон. Если человек должен жить с оглядкой и постоянно заниматься политическими разборками, а не решением хозяйственных вопросов, то уверенности в завтрашнем дне не будет ни у главы самоуправления, ни у жителей городов и волостей Эстонии.
И я не могу сказать, что Кылварт совсем плохо руководил Таллинном. Всё же столица Эстонии не похожа на Воронеж или Псков: дороги ремонтируются, общественный транспорт работает хорошо, коммунальное хозяйство в норме. И кадровые решения случались хорошими: например, вице-мэр по образованию Андрей Канте – это человек на своем месте.
Однако перед Таллинном и много вызовов, на которые мэрия под руководством Кылварта так и не смогла дать ответы: огромные расходы на аппарат управления и содержание городских медиа; непрозрачные механизмы распределения муниципальных заказов, что создает условия для коррупции; кумовство в кадровой политике, приоритет лояльности, а не профессионализма, в результате чего на должности назначаются случайные люди, типа Юлианны Юрченко в Ласнамяэ; наличие экологически опасных предприятий в черте города; плохая подготовка Таллинна к чрезвычайным ситуациям и военному положению.
Наверное, Кылварт не будет выброшен из большой политики. У него достаточно сторонников среди рядовых членов партии и избирателей. Возможно, он попытается баллотироваться в Европарламент. Есть у него и надёжный союзник в лице Яны Тоом, с которой возможны разные рокировки, в том числе создание новой русской партии.
Но совершенно очевидно, что Центристская партия, созданная в 1991 г., заканчивает свою историю. Роковой удар по этому политическому проекту всё же нанес именно Владимир Путин, который, развязав кровопролитную войну в Украине, фактически поставил «русский мир» за пределами России вне закона.
И «русский мир» Эстонии из главного пассажира корабля с бортовой надписью «Центристская партия» превратился в токсичный груз. Поэтому другие путешественники и члены экипажа, спасаясь от отравления, попрыгали за борт и пустились вплавь кто куда: кто налево, кто направо, а кто к берегам отечества. Капитан потерял ориентиры и корабль сел на финансовую мель. И новая волна скандала неизбежно разнесет его в щепки.