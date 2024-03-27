Андрей Кузичкин ⟩ Кылварт оказался токсичным, Путин окончательно потопил корабль центристов

Политическая элита Эстонии восприняла это как вызов и намерение Кылварта совершить перезагрузку Центристской партии, превратив ее в партию русских националистов, победить на выборах в Рийгикогу благодаря консолидации русских избирателей Таллинна и Ида-Вирумаа, и возглавить правительство Эстонии. Призраки «пятой колонны» Путина в Эстонии на глазах обретали плоть и кровь: Кылварту подписали приговор как представляющему угрозу национальной безопасности.

Теперь судьба Таллинна и его жителей в руках нового мэра. Очень хочется, чтобы депутаты не ошиблись со своим выбором. Уже называют имя Евгения Осиновского в качестве преемника.

Но мне не нравится, как в Эстонии решается судьба глав местного самоуправления. Интриганство – это не демократия. Отсутствие механизма прямых выборов создает благодатную почву для разного рода политических склок и не повышает эффективность работы мэров и старейшин.

Нарва – блестящий пример того, как быть не должно. Менять мэра, как перчатки, есть политический моветон. Если человек должен жить с оглядкой и постоянно заниматься политическими разборками, а не решением хозяйственных вопросов, то уверенности в завтрашнем дне не будет ни у главы самоуправления, ни у жителей городов и волостей Эстонии.