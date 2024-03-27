Из-за забастовки в Финляндии могут возникнуть проблемы с поставками топлива

На некоторые из заправок Neste больше не отправляют топливо.

По оценке компании, ситуация станет еще более сложной по мере того, как акции протеста будут продолжаться. Ранее профсоюзы заявили, что акция протеста продлится до конца марта.

В Neste выразили сожаление из-за сложившейся ситуации.

Несколько дней назад сообщалось, что финские власти и Индустриальный профсоюз ведут переговоры о том, как обеспечить поставки топлива во время забастовки. Пограничная служба, полиция и скорая помощь получают топливо без перебоев.

Профсоюзы Финляндии протестуют против планируемых правительством реформ трудовой жизни и ухудшения социальной защиты.