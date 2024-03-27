Жители Эстонии стали ездить за рубеж в два раза чаще, чем путешествовать по стране

По словам аналитика Департамента статистики Сигрид Саагпакк, жители Эстонии чаще всего выезжают на отдых.

«В прошлом году с целью отдыха было совершено около 1,7 миллиона поездок по стране и 980 000 зарубежных поездок. Из 3,2 миллиона поездок по стране с ночевкой около 30% (980 000) были совершены с целью посещения родственников или знакомых», - объяснила аналитик и добавила, что в 2023 году по Эстонии было совершено в общем 360 000 рабочих поездок с ночевкой. Из 1,5 миллиона зарубежных поездок с ночевкой около 13% (193 300) были поездками к знакомым, 19% (286 100) были связаны с работой.

Соседние страны по-прежнему популярны

Если из поездок по стране 90% были короткими поездками, которые длились от одной до трех ночей, то в случае зарубежных поездок короткими было 40% поездок. От четырех до семи ночей длилось 34% поездок, более семи ночей — 20% поездок.

«Наиболее популярными местами назначения по стране многие годы являются Харьюский, Пярнуский и Тартуский уезды, далее следуют Ида-Вируский и Саареский уезды. Из зарубежных стран наиболее посещаемыми являются соседние государства: Финляндия (193 900 поездок) и Латвия (184 000). Следующими по популярности странами являются Италия (100 400) и Турция (77 600)», - сказала аналитик. По сравнению с 2019 годом число поездок в Россию сократилось почти в четыре раза.

На Сааремаа очень красиво, но опытные путешественники говорят, что в Турции часто дешевле. Фото: Shutterstock