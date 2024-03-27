Уже половина инвестиций в европейском стартап-секторе идет в глубокие технологии

Руководитель по развитию высокотехнологичных стартапов в Startup Estonia Инга Кыуэ рассказала, что около 40% европейских инвестиций направляется в стартапы, которые работают в секторе глубоких технологий.

«Страны понимают, что глубинные технологии обладают огромным экономическим потенциалом, и крупные европейские страны во главе с Францией начали активно поддерживать научные исследования и разработки, а также привлекать международные инвестиции в свою страну. Если несколько лет назад наша программа стартап-виз была уникальной в Европе, то сегодня и другие страны активно разрабатывают политику привлечения талантов и различные меры поддержки. Все больше внимания уделяется и сложившимися в обществе настроениям по отношению к приехавшим на работу в стартапах иностранцам», - отметила Кыуэ.

Хотя сегодня в Соединенных Штатах по-прежнему больше капитала, чем в Европе, страны ЕС предпринимают все более решительные шаги, чтобы помочь стартапам привлечь капитал в партнерстве с банками, фондами прямых инвестиций и венчурного капитала. Франция, например, объявила, что будет инвестировать миллиард евро в год в компании, занимающиеся глубокими технологиями, в течение следующих пяти лет.

Эстонские стартапы ставят на глубокие технологии. Фото: www.freepik.com

Для наукоемких компаний, разрабатывающих глубокие технологии, финансирование становится особенно критическим, когда развитие компании достигает этапа создания производства. Даже мелкосерийное производство ресурсозатратно, но его дальнейшее масштабирование требует крупных инвестиций, при этом не гарантируя оборота или прибыли.