Для привлечения высокотехнологичных стартапов страны Европы запустили национальные программы, которые включают как прямые инвестиции, так и бесплатное выделение земли для производства, а также создание благоприятной политики для привлечения иностранных талантов.
Уже половина инвестиций в европейском стартап-секторе направляется в глубокие технологии
Руководитель по развитию высокотехнологичных стартапов в Startup Estonia Инга Кыуэ рассказала, что около 40% европейских инвестиций направляется в стартапы, которые работают в секторе глубоких технологий.
«Страны понимают, что глубинные технологии обладают огромным экономическим потенциалом, и крупные европейские страны во главе с Францией начали активно поддерживать научные исследования и разработки, а также привлекать международные инвестиции в свою страну. Если несколько лет назад наша программа стартап-виз была уникальной в Европе, то сегодня и другие страны активно разрабатывают политику привлечения талантов и различные меры поддержки. Все больше внимания уделяется и сложившимися в обществе настроениям по отношению к приехавшим на работу в стартапах иностранцам», - отметила Кыуэ.
Хотя сегодня в Соединенных Штатах по-прежнему больше капитала, чем в Европе, страны ЕС предпринимают все более решительные шаги, чтобы помочь стартапам привлечь капитал в партнерстве с банками, фондами прямых инвестиций и венчурного капитала. Франция, например, объявила, что будет инвестировать миллиард евро в год в компании, занимающиеся глубокими технологиями, в течение следующих пяти лет.
Для наукоемких компаний, разрабатывающих глубокие технологии, финансирование становится особенно критическим, когда развитие компании достигает этапа создания производства. Даже мелкосерийное производство ресурсозатратно, но его дальнейшее масштабирование требует крупных инвестиций, при этом не гарантируя оборота или прибыли.
«Около 70% стартапов в сфере глубоких технологий хотят построить собственное производство, то есть потенциально являются крупными работодателями и важными налогоплательщиками. Европейские страны стараются помочь стартапам на данном этапе развития, например, предлагая субсидии, выделяя землю в долгосрочное бесплатное пользование под производственные подразделения или же компенсируя до половины заработной платы высококвалифицированным работникам», - привела примеры Кыуэ.
Эстония сегодня имеет несколько успешных примеров компаний, вышедших на рынок благодаря своим научным исследованиям и разработкам. «Вывод наукоемких продуктов и услуг на рынок затруднен даже для больших стран, и очень важно, чтобы мы были более заметными и смелее в международном маркетинге инноваций, созданных в Эстонии, а также в международном партнерстве», - сказала Кыуэ.
В прошлом году Startup Estonia запустила инициативу Nordic Deep Tech Valley, которая фокусируется на развитии наукоемких и технологичных стартапов. «Маленькой Эстонии чрезвычайно сложно конкурировать в такой капиталоемкой сфере, но международное партнерство - это наша уникальная возможность. С этой целью мы объединяем усилия с соседними странами, чтобы повысить авторитет Балтийского и Северного региона и привлечь сюда инвестиции, таланты и международный опыт», - объяснила Кати Пярн, руководитель партнерских отношений Северных стран в Startup Estonia.
При поддержке Startup Estonia и посольства Эстонии в Париже на прошлой неделе более десяти компаний представили свои продукты и услуги на крупнейшей выставке глубоких технологий в Европе Hello Tomorrow.
Согласно базе данных эстонской стартап-экосистемы, в Эстонии действует 147 компаний глубоких технологий, и их оборот в прошлом году составил 227,2 миллиона евро, увеличившись на 14% по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году в этих компаниях хотя бы один день проработало 2792 человека, или 16% работников стартап-сектора.