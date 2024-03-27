Итоги деятельности Центристской партии за последние шесть месяцев можно подвести словами Раймонда Кальюлайда (СДПЭ), который сказал: «Была ли когда-нибудь партия, которая так плохо справлялась со своими обязанностями за столь короткое время?».
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Соцдемы потеряли веру в Кылварта, Центристская партия охотится за предателями
Факты говорят сами за себя. Когда Михаил Кылварт был избран лидером Центристской партии, поддержка партии составляла 17-18%, сегодня - 10-11%. Раньше Центристская партия была третьей по численности в парламенте, теперь она самая малочисленная. Известные члены покинули партию. И вчера власть Центристской партии в Таллинне подошла к концу.