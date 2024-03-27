Соцдемы потеряли веру в Кылварта, Центристская партия охотится за предателями

Факты говорят сами за себя. Когда Михаил Кылварт был избран лидером Центристской партии, поддержка партии составляла 17-18%, сегодня - 10-11%. Раньше Центристская партия была третьей по численности в парламенте, теперь она самая малочисленная. Известные члены покинули партию. И вчера власть Центристской партии в Таллинне подошла к концу.

Если вы спросите Евгения Осиновского (СДПЭ), которого многие видят следующим мэром Таллинна, что подтолкнуло соцдемов к прекращению союза с Центристской партией в Таллинне, Осиновский начнет с того, что Центристская партия находится в состоянии свободного падения. «Михаил Кылварт сказал, что с этим покончено, но нам так не показалось, - говорит он. - Нам пришлось задаться вопросом, наберется ли нужно количество голосов коалиции (соцдемов и Центристской партии - М. С.)».