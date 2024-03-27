Департамент транспорта: с заменой зимних шин на летние в Эстонии можно еще повременить

«Хотя днем температура может быть плюсовой, а основные дороги очищены от снега, все же риск возникновения гололедицы сохраняется из-за ночных заморозков. Тем, кому приходится ездить каждый день и в любую погоду, не стоит спешить менять шины», - сообщил эксперт по дорожному движению Департамента транспорта Виллу Ване.

Перед заменой шин также стоит проверить глубину протектора летних шин, которая должна составлять не менее 1,6 миллиметра, но о замене шин можно задуматься и раньше, как только остаточная глубина протектора достигнет двух миллиметров. «В противном случае шины могут не прослужить весь сезон», - говорит Ване.

Использование зимних шин является обязательным в Эстонии с 1 декабря по 1 марта. Использование шипованных шин разрешено с 15 октября по 31 марта, а в зимних дорожных и погодных условиях шипованные шины можно использовать до 30 апреля.