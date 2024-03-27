Если копнуть глубже в историю Таллинна, то можно найти периоды, когда должность мэра не находилась в руках Центристской партии и/или Эдгара Сависаара. С ноября 1999 года по июнь 2001 года мэром был колоритный Юри Мыйз, а затем в течение полугода Тынис Пальтс, который вернулся на эту должность еще на год в октябре 2004-го. До и после второго срока Пальтса на этом посту находился Эдгар Сависаар.
Колонка Postimees ⟩ Без центристов у Таллинна появился шанс избавиться от нахлебников и повернуть в Европу (3)
Теперь в Таллинне вновь появилась историческая возможность сформировать городскую власть без участия Центристской партии. Эта возможность могла бы означать для всех причастных лиц обязанность учиться на уроках прошлого, в противном случае формирующаяся коалиция уйдет в историю быстрее, чем кто-либо произнесет имя «Пяртель-Пеэтер Пере». Кстати, этот политик является возможным кандидатом от Партии реформ на должность мэра Таллинна. Но этот пост, скорее всего, был обещан социал-демократам: иначе что могло явиться тем, чего во вторник вечером не смог предложить соцдемам Михаил Кылварт?
Однако было бы ошибкой сейчас говорить о каком-то определенном человеке. Таким образом, новая таллиннская коалиция должна извлечь уроки из прошлого. А именно: когда-то Юри Мыйз набрал голоса и удержался у власти благодаря многочисленным мелким партнерам и некоторым перебежчикам, из-за чего зубоскалы стали называть правящий союз «коалицией семи гномов», а самой яркой фигурой в этой компании был бывший лидеров Интердвижения Евгений Коган.
У каждого изначально были свои интересы, поэтому общее дело превратилось в нечто неопределенное, и вскоре Сависаару представилась возможность взять власть в свои руки.
Таким же образом, как Сависаара, можно было свергнуть и Кылварта. Это было непросто, но относительно легко по сравнению с тем, что будет дальше. После падения общего противника необходимо сформулировать и реализовать единую политику, что сложно в условиях, когда перевес голосов невелик, а вместо прежних двух коалиционных партнеров мы имеем четыре партии плюс трех внефракционных депутатов. Один из них, Игорь Грязин, уже заявил общественности, что его голос нельзя считать голосом коалиции по умолчанию, хотя его можно переубедить.
«Убеждение» - это то, в чем Центристская партия может быть более искусной. Но, несмотря на это, новая коалиция не должна упускать из виду самое главное: это переход в столице на проевропейскую и проэстонскую политику. Это возможно, если разорвать партийную пищевую цепочку и избавиться от мафии чиновников. Успех любого начинания в столице должен определяться не кумовством, а тем, у кого есть лучшие решения на благо жителей города.
Планирование должно быть быстрым и понятным всем. Строительство новых трамвайных путей должно происходить энергично и вестись до позднего вечера. Необходимо прекратить откладывать переход на обучение на эстонском языке.
Если новая коалиция сможет продемонстрировать другую политику, у нее есть шанс продолжить работу после выборов. Альтернатива - возвращение Кылварта.