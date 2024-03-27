Теперь в Таллинне вновь появилась историческая возможность сформировать городскую власть без участия Центристской партии. Эта возможность могла бы означать для всех причастных лиц обязанность учиться на уроках прошлого, в противном случае формирующаяся коалиция уйдет в историю быстрее, чем кто-либо произнесет имя «Пяртель-Пеэтер Пере». Кстати, этот политик является возможным кандидатом от Партии реформ на должность мэра Таллинна. Но этот пост, скорее всего, был обещан социал-демократам: иначе что могло явиться тем, чего во вторник вечером не смог предложить соцдемам Михаил Кылварт?

Однако было бы ошибкой сейчас говорить о каком-то определенном человеке. Таким образом, новая таллиннская коалиция должна извлечь уроки из прошлого. А именно: когда-то Юри Мыйз набрал голоса и удержался у власти благодаря многочисленным мелким партнерам и некоторым перебежчикам, из-за чего зубоскалы стали называть правящий союз «коалицией семи гномов», а самой яркой фигурой в этой компании был бывший лидеров Интердвижения Евгений Коган.

У каждого изначально были свои интересы, поэтому общее дело превратилось в нечто неопределенное, и вскоре Сависаару представилась возможность взять власть в свои руки.