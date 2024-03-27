Во время планового отключения электроэнергии в жилом доме возникла угроза пожара

Спасатели достали деревья из топки котла и вынесли на улицу в металлическом ведре, где их удалось потушить.

Во вторник утром спасателям пришлось прийти на помощь жительнице Пыльтсамаа, которая отапливала свой дом от котла и забыла о плановом отключении электроэнергии, в связи с чем температура в котле начала стремительно повышаться.