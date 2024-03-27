Во вторник утром спасателям пришлось прийти на помощь жительнице Пыльтсамаа, которая отапливала свой дом от котла и забыла о плановом отключении электроэнергии, в связи с чем температура в котле начала стремительно повышаться.
Во время планового отключения электроэнергии в жилом доме возникла угроза пожара
26 марта в 9:43 жительница Пыльтсамаа сообщила, что в ее доме остановились циркуляционные насосы котельной системы отопления и существует опасность взрыва.
Она забыла о плановом отключении электроэнергии и включила котел, но насосы сразу же остановились и температура в системе начала резко повышаться. Мужа дома не оказалось, поэтому пришлось вызвать спасателей.
Спасатели достали деревья из топки котла и вынесли на улицу в металлическом ведре, где их удалось потушить. Котел остыл, и опасность взрыва миновала.