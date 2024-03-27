Путин оставил использовавшуюся в пропагандистских целях спортсменку без субсидии

«Камила Валиева в связи с дисквалификацией исключена из списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по фигурному катанию на коньках. Выплата стипендии президента Российской Федерации ей прекращена», - сообщает Министерство спорта РФ.

Известно, что в январе Валиеву дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга. Ее дисквалификация началась в 2021 году, а это значит, что 17-летняя спортсменка может вернуться в спорт уже в конце следующего года.