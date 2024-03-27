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Путин оставил использовавшуюся в пропагандистских целях спортсменку без субсидии

rus.postimees.ee
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Камила Валиева.
Камила Валиева. Фото: Andrew Milligan

Президент России Владимир Путин в последние годы использовал фигуристку Камилу Валиеву в пропагандистских целях. Сейчас 17-летняя спортсменка осталась без госсубсидии.

«Камила Валиева в связи с дисквалификацией исключена из списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по фигурному катанию на коньках. Выплата стипендии президента Российской Федерации ей прекращена», - сообщает Министерство спорта РФ.

Известно, что в январе Валиеву дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга. Ее дисквалификация началась в 2021 году, а это значит, что 17-летняя спортсменка может вернуться в спорт уже в конце следующего года.

При этом Путин активно использовал Валиеву в пропагандистских целях. Например, фигуристка сидела рядом с Путиным на открытии Игр будущего в Казани, в которых участвовали разные дружественные России страны.

Международный олимпийский комитет осудил поведение Путина, когда юную фигуристку использовали ради достижения политических целей.

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