В совместном обращении разные профессиональные союзы подчеркивают, что отмена лимита на повышение земельного налога и освобождение от него земли под недвижимостью - это вероломство со стороны государства.
Совместное обращение союзов: правительство в сфере налогов ведет вероломную политику
В письме министру регионального и сельского хозяйства Мадису Калласу шесть профессиональных союзов заявляют, что земельный налог не должен повышаться более чем на десять процентов в год и что освобождение от него земли под недвижимостью должно быть сохранено.
В письме, направленном министру во вторник, Эстонский союз частного лесного хозяйства, Эстонский центральный союз собственников, Эстонская палата сельского и лесного хозяйства, Эстонский союз хуторян, Эстонский союз охотников и Эстонский союз лесной и деревообрабатывающей промышленности объясняют, что планируемые поправки к закону окажут опасное влияние как на лесное, так и на сельское хозяйство. Однако отмена налогового освобождения для земли под недвижимостью затронет 520 тысяч домовладельцев.
В лесном секторе принятие проекта в запланированном виде приведет к увеличению объемов вырубки леса, поскольку управление лесной собственностью станет более дорогостоящим. В сельском хозяйстве повышение налогов приведет к росту цен на продукты питания. В целом реализация проекта нанесет серьезный удар по правовой уверенности землевладельцев и поставит их на путь отказа от собственности.
Рост стоимости жилья в связи с отменой освобождения от земельного налога значительно увеличит задолженность по ремонту зданий и будет препятствовать достижению цели сделать дома жителей Эстонии энергоэффективными.
Согласно новому плану в законопроекте о налогах, местные власти смогут решать, повышать ли налоги, чтобы увеличить свою доходную базу. По мнению руководителя Эстонского союза частного лесного хозяйства Яануса Ауна, маловероятно, что отмена ограничения на увеличение земельного налога не приведет к повышению земельного налога до максимального уровня для большинства местных самоуправлений. Опыт подтверждает, что местные власти скорее всего будут в полной мере использовать возможности, предоставленные законом.
«Когда несколько лет назад было принято решение о начале расчета новой цены на землю, землевладельцам было прямо обещано - не волнуйтесь, повышение земельного налога будет ограничено, налог не может повышаться более чем на десять процентов в год», - сказал он.
Оценка земли была проведена и, по данным Земельного департамента, стоимость лесных земель выросла в 4,6 раза по сравнению с предыдущей оценкой, а стоимость сельскохозяйственных земель увеличилась в 22,5 раза.
«Без разрешенного ограничения на рост налогов увеличение земельного налога в некоторых случаях может быть просто запредельным. Такое увеличение расходов - это удар и по лесному, и по сельскому хозяйству. Государство не должно обманывать свой народ, давая обещание принять неприятное решение, а затем забирая его обратно. Кому еще доверять, если вы не можете довериться даже собственному государству?» - спросил Аун.
Союзы ждут оценки воздействия проекта, которая покажет реальные расходы, сопутствующие изменениям, особенно с точки зрения фактического пользователя земли.