Эксперт рассказал, вернется ли Euribor в ближайшее время на нулевой уровень

Сегодня шестимесячная ставка Euribor составляет 3,86%, то есть находится практически в той же зоне, что и базовая ставка по депозитам. Это хороший знак, поскольку означает, что банки доверяют друг другу, деньги доступны, и дальнейшего повышения базовых ставок не ожидается. Цикл повышения базовых ставок, который начался в июле 2022 года и, предположительно, завершился в сентябре 2023 года, был самым быстрым и крутым в истории ЕЦБ. Это было обусловлено быстрыми темпами роста цен в еврозоне.

Ставка по депозитам была повышена с -0,5 до 4%. Экономическая статистика и прогнозы на сегодняшний день свидетельствуют о том, что инфляция успешно взята под контроль. Шестимесячная ставка Euribor за тот же период выросла с почти нулевого уровня практически до 4%. Настало ли время ожидать большого снижения ставки?