Сегодняшние прогнозы говорят о том, что инфляция в еврозоне находится под контролем и что шестимесячная процентная ставка Euribor, которая в октябре достигла пика почти в 4,2%, продолжит снижаться. Однако мы вряд ли увидим, да и не должны увидеть, что Euribor вернется к 0%, пишет управляющая фондами Swedbank Investeerimisfondid AS Катрин Рахе
Эксперт рассказал, вернется ли Euribor в ближайшее время на нулевой уровень
Нормальная задача любого центрального банка – обеспечить стабильную покупательную способность денег и их циркуляцию. По сути, это означает, что центральный банк – это банк для банков. Целью денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) является поддержание ежегодного роста цен в еврозоне на уровне, близком к 2%. Это нелёгкая задача – она решается с помощью «зеркала заднего вида» и прогнозов в марте, июне, сентябре и декабре.
Если ожидаемая инфляция начинает расти выше целевого уровня в 2%, центральный банк сокращает доступность денег для банков, чтобы сдержать рост цен, повышая стоимость заимствования денег у центрального банка, или базовые процентные ставки. Разумеется, верно и обратное. В хорошо функционирующей денежно-кредитной системе эффект от повышения или понижения базовой ставки передаётся от банков к реальной экономике в виде эффекта домино в течение 18 месяцев.
Если коммерческий банк в еврозоне испытывает нехватку ликвидности в краткосрочной перспективе, он может занять деньги у центрального банка сегодня по базовой ставке 4,75%. Однако если денег в избытке, коммерческий банк может разместить их на депозите в центральном банке по базовой ставке 4%. Обе ставки являются ставками овернайт.
Таким образом, центральный банк предлагает альтернативу оживленному межбанковскому денежному рынку, где цены на кредиты и депозиты определяются фактическим спросом и предложением, а средняя дневная ставка фиксируется на уровне Euribor (Euro Interbank Offered Rate). Именно поэтому Euribor движется в том же ритме, что и базовая ставка центрального банка, хотя и с временным лагом – Euribor заранее принимает новое направление. Таким образом, решения центрального банка по процентным ставкам также влияют на стоимость жилищных кредитов, например, для тех, у кого договор привязан к Euribor.
Сегодня шестимесячная ставка Euribor составляет 3,86%, то есть находится практически в той же зоне, что и базовая ставка по депозитам. Это хороший знак, поскольку означает, что банки доверяют друг другу, деньги доступны, и дальнейшего повышения базовых ставок не ожидается. Цикл повышения базовых ставок, который начался в июле 2022 года и, предположительно, завершился в сентябре 2023 года, был самым быстрым и крутым в истории ЕЦБ. Это было обусловлено быстрыми темпами роста цен в еврозоне.
Ставка по депозитам была повышена с -0,5 до 4%. Экономическая статистика и прогнозы на сегодняшний день свидетельствуют о том, что инфляция успешно взята под контроль. Шестимесячная ставка Euribor за тот же период выросла с почти нулевого уровня практически до 4%. Настало ли время ожидать большого снижения ставки?
Предпоследний цикл снижения ставок в истории ЕЦБ был очень быстрым и резким и пришёлся на разгар крупного финансового кризиса 2008 года. Последний цикл снижения ставок был более медленным, хотя и проходил на фоне долгового кризиса в еврозоне, но за это время процентные ставки повышались лишь дважды. Сегодня кризиса нет. Даже рецессия, которой опасались в еврозоне, теперь приобрела вид скорее циклических колебаний в экономике. Если в декабре прошлого года все еще ожидалось не менее шести снижений базовых ставок на 0,25%, начиная с апреля и заканчивая новым годом, то сегодня ожидания упали до менее чем четырех снижений, причём не раньше июня.
Более того, ЕЦБ в последний раз повысил ставку только в сентябре, поэтому ожидания весеннего снижения ставки были несколько преждевременными. За свою относительно короткую историю Европейский центральный банк совершил несколько ошибок в монетарной политике, например, повысил процентные ставки в июне 2008 года, когда уже было известно о проблемах с ипотекой в США, или весной-летом 2011 года, накануне долгового кризиса.
Конечно, почерк центрального банка зависит и от лидера, стоящего у руля. Первый из четырех управляющих, Дуйзенберг из Нидерландов, не уставал повторять, что «ставки являются адекватными». Любимой фразой француза Трише было «На нашем компасе только одна единственная стрелка», имея в виду, что единственная цель ЕЦБ – держать инфляцию под контролем. Итальянец Драги руководил банком в гораздо более неспокойные времена и вошёл в историю с фразой «Чего бы это ни стоило». Француженка Лагард пока только формирует свой след в истории центрального банка.
Сегодня и прогнозы, и текущая ситуация говорят о том, что всё находится под контролем. Гиперинфляция, которая витала в воздухе, была взята под контроль благодаря беспрецедентно синхронным действиям с другими крупными центральными банками, и нет причин ожидать чего-то иного, кроме периода более плавного смягчения. Однако времена нулевых процентных ставок скорее всего не вернутся.
Доступность денег должна иметь определённую цену, чтобы экономические механизмы могли нормально функционировать. Было бы неплохо постепенно вернуться к средним показателям мирных времен, что означало бы ставку Euribor на уровне 2-2,5%.