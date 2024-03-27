Всемирный день фортепиано ⟩ В Таллинне состоится самый длинный концерт, когда-либо дававшийся в Эстонии

День фортепиано отмечается во множестве уголков мира с подачи немецкого композитора и клавишника Нильса Фрама в 88-й день года. Выбор даты не случаен, ведь в стандартном фортепиано именно 88 клавиш. В этом, високосном, году День фортепиано пришелся на 28 марта.

«Без фортепиано мир музыки был бы во много раз беднее и блеклее. Этим несколько необычным концертом мы хотим отдать дань уважения фортепиано как инструменту, привлечь внимание к нашим талантливым пианистам и сделать классическую музыку ближе к людям», - сказал организатор мероприятия Рейн Раннап.

На протяжении семи часов, с 12:00 до 19:00, двадцать эстонских пианистов будут непрерывно играть одну-единственную композицию - произведение Раннапа Pilvelossid. Музыка будет сопровождаться видео, снятым с квадрокоптера сквозь облака, которое посетители центра увидят на огромном LED-экране. Продолжительность произведения составляет чуть меньше пяти минут, и каждый из пианистов будет играть его один раз, по окончании передавая инструмент следующему музыканту так, что музыка ни на секунду не прервется. Всего произведение Раннапа прозвучит в атриуме центра Solaris 88 раз.

«В повторении есть свое очарование, - уверен Раннап. - Хоть исполняться будет всего одно произведение, каждый пианист и каждый присутствующий будет трактовать его по-своему, а это означает, что мелодия, которую посетители услышат в первые минуты, вовсе не обязательно будет так же звучать в середине или в конце концерта».

«Мы появились на месте бывшего культурного центра «Сакала», и для нас, исходя из исторической предпосылки, огромную важность имеет сохранение культуры и музыки. В атриуме нашего центра и ранее неоднократно проходили концерты эстонских исполнителей, но семичасовой фортепианный концерт, да еще и в исполнении столь именитых эстонских пианистов, состоится впервые. Это мероприятие, вне всякого сомнения, заслуживает того, чтобы на нем побывал каждый», - сказала руководитель по маркетингу центра Solaris Кристин Лепиксон.

В концерте ко Всемирному дню фортепиано примут участие профессиональные пианисты разных поколений, в т. ч. Рейн Раннап, Пеэп Лассманн, Йохан Рандвере, Тяхе-Леэ Лийв, Стен Хейноя, Матти Рейманн, Аге Юурикас, Марко Мартин, Лаури Вяйнмаа, Кристи Каптен, Михкель Маттисен, Йоэль Реммель, Кадри-Анн Сумера, Матти Микалай, Кай Ратассепп, Аули Теппо, Йорма Тоотс, Андре Хинн, Якоб Теппо и Максим Щура.