Хуссар в Киеве: будущее Украины – в Европейском союзе и НАТО

По словам Хуссара, Украина стоит на защите демократических ценностей всей Европы и всего западного мира. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем Хуссар заверил украинскую сторону, что Эстония по-прежнему солидарна с Украиной и оказывает ей твердую поддержку. По его словам, Эстония будет стоять с Украиной до победы.

По заверению Хуссара, наряду с другими демократическими государствами, Эстония продолжит оказывать Украине военную, политическую и экономическую поддержку. Он отметил, что в течение следующих четырех лет Эстония планирует предоставлять Украине военную помощь в объеме порядка 0,25% ВВП, т. е. более 100 миллионов евро в год. «Мы активно призываем также и своих партнеров и союзников увеличить объем предоставляемой Украине оборонной помощи», - сказал он.

Хуссар подчеркнул, что российские военные преступники должны быть привлечены к ответственности за совершенные в Украине преступления, а виновные в преступлении агрессии должны предстать перед специальным международным трибуналом. «Россия должна понести ответственность за свои действия и возместить нанесенный Украине ущерб. Агрессия России против Украины - дело не только России и Украины, но и всей Европы; это - проблема всего международного сообщества», - сказал он.

Хуссар добавил, что Эстония продолжит производство по законопроекту, позволяющему использовать замороженные российские активы, и поддерживает введение новых санкций против России до тех пор, пока последний российский солдат не покинет территорию Украины.

В ходе встреч Хуссар заверил, что Эстония также продолжит твердо поддерживать Украину на пути вступления в Европейский союз и НАТО. Он назвал историческим решение ЕС начать с Украиной переговоры о присоединении. «Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы этот процесс продвигался и чтобы следующие этапы были пройдены без задержек. От саммита НАТО в Вашингтоне мы ожидаем четкого сигнала, что путь Украины в альянс является необратимым и определенным», - сказал он.