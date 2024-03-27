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Полиция допрашивает свидетелей жестокого избиения в Валгаской основной школе

Тийт Лойм
, репортер
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Валгаская основная школа.
Валгаская основная школа. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Подросток, который был задержан в Валгаской основной школе после конфликта, который перерос в насилие, был освобожден после допроса в качестве подозреваемого. Допрошены и другие молодые люди, которые видели или участвовали в инциденте.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Валдо Герасимов сообщил, что подросток, ударивший ребенка в школе, был задержан как подозреваемый, допрошен и после допроса освобожден из арестного дома.

«Мы работаем совместно с полицией над выяснением всех обстоятельств, в том числе допрашиваем молодых людей, которые были свидетелями или участниками происшествия. Уголовное производство пока находится на начальной стадии, а участники процесса являются несовершеннолетними, поэтому преждевременное раскрытие информации может помешать выяснению истины. Прокуратура на данный момент не считает возможным сообщить общественности дополнительную информацию», - сказал прокурор.

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