Подросток, который был задержан в Валгаской основной школе после конфликта, который перерос в насилие, был освобожден после допроса в качестве подозреваемого. Допрошены и другие молодые люди, которые видели или участвовали в инциденте.
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Полиция допрашивает свидетелей жестокого избиения в Валгаской основной школе
Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Валдо Герасимов сообщил, что подросток, ударивший ребенка в школе, был задержан как подозреваемый, допрошен и после допроса освобожден из арестного дома.