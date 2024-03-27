С конца марта откроется авиасообщение между Тарту и Хельсинки

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Тарту. По словам Урмаса Клааса, мэра Тарту, наличие воздушного сообщения очень важно для развития Тарту и всего региона Южной Эстонии.

«Нынешнее расписание полетов предлагает хорошие возможности как для отдыха, так и для деловых путешественников, а в этом году мы также ожидаем любителей культуры, которые смогут насладиться богатой программой культурной столицы Европы. Я надеюсь, что возможность летать из Тарту будет активно использоваться», - отмечается в пресс-релизе мэрии.

Между Тарту и аэропортом Хельсинки будет выполняться 12 рейсов в неделю. Рейсы из Тарту будут отправляться в 6 утра и в 15 часов. Из Хельсинки рейсы в Тарту будут отправляться в 13:50 и 23:55. Продолжительность полета составляет 40-45 минут.

Между аэропортом Тарту и городом Тарту будет курсировать автобусный маршрут E1. Для обслуживания пассажиров поздних ночных и ранних утренних рейсов автобус будет следовать из центра района Аннелинн в центр города в аэропорт, и обратно.

При обслуживании дневных полетов автобус будет курсировать между аэропортом и центром города. Единый тариф на проезд в автобусе из аэропорта составляет 5 евро. Билеты можно приобрести в автобусе на кассе с банковской картой с возможностью бесконтактной оплаты или деньгами, загруженными на автобусную карту. Услугу предоставляет компания ABuss OÜ.

В прошлом году город Тарту организовал публичный конкурс, чтобы найти авиаперевозчика, который будет выполнять регулярные рейсы между Тарту и аэропортом Хельсинки. Единственное предложение было подано компанией Finnair Oy, которая в конце года получила государственный контракт на обслуживание, действующий с 31 марта 2024 года по 31 декабря 2027 года.