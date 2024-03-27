ООН вводит режим экономии

По ее словам, лишь 142 государства-члена полностью уплатили свои взносы, а это означает для всемирной организации крайне сложную финансовую ситуацию в 2024 году. В связи с кризисом ликвидности ООН сократила в Женеве не связанные с заработной платой сотрудников расходы на 42 процента, чтобы сэкономить более 15 миллионов долларов.

С 22 апреля, как отметила Кругликова, будут введены меры, направленные на повышение операционной эффективности и сокращение расходов. В их числе - временные и постоянные перемещения для более эффективного управления офисными помещениями и обеспечение сокращенного времени работы. Отделение ООН в Женеве, несмотря на эти проблемы, привержено выполнению своих мандатов, в частности, в области предоставления основных услуг конференц-связи.

На веб-сайте Комитета по взносам размещен так называемый «Список почета», в котором указано, какие государства-члены полностью уплатили взносы. Меры по сокращению расходов, вероятно, будут пересмотрены в июне.

Незадолго до наступления 2024 года 193 государства, входящие в состав Генеральной Ассамблеи ООН, подписали бюджет в размере 3,59 миллиарда долларов на покрытие расходов Секретариата ООН в 2024 году. ООН, помимо Секретариата, включает в себя огромное количество агентств, фондов, программ и миротворческих миссий для решения всевозможных вопросов, которые финансируются отдельно и не входят в этот бюджет.