Голландская компания планирует построить в Пярну завод стоимостью в миллиард евро

Об этом cообщили в руководстве компании, отметив, что после полного завершения строительства предлагаемый объект будет производить до 500 тысяч тонн зеленого метанола в год. Производство будет основано на местных отходах лесозаготовок и гибком зеленом водороде, получаемом из энергии будущих морских ветряных электростанций в Эстонии. Power2X планирует создать центр зеленой энергетики в Пярну, в промышленной зоне Нийду.