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Голландская компания планирует построить в Пярну завод стоимостью в миллиард евро

BNS
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Директор проекта Power2X Петер Даемен.
Директор проекта Power2X Петер Даемен. Фото: Erakogu / Kristi Kuusmik-Orav

Предприятие Power2X, голландский разработчик проектов по переходу на новые виды энергии, планирует инвестировать более одного миллиарда евро в Эстонию для строительства центра зеленой энергетики.

Об этом cообщили в руководстве компании, отметив, что после полного завершения строительства предлагаемый объект будет производить до 500 тысяч тонн зеленого метанола в год. Производство будет основано на местных отходах лесозаготовок и гибком зеленом водороде, получаемом из энергии будущих морских ветряных электростанций в Эстонии. Power2X планирует создать центр зеленой энергетики в Пярну, в промышленной зоне Нийду.

Речь идет о стратегической инвестиции, которая поддержит создание гибкой водородной экономики в Эстонии, смягчит прерывистость производства энергии морского ветра, позволит расширить использование энергии морского ветра и тем самым повысить региональную энергетическую безопасность.

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