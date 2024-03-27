В Финляндии средняя пенсия выросла до 1977 евро

Медианная пенсия в прошлом году в Финляндии составляла 1736 евро в месяц – медиана является центральным значением в наборе данных.

Сведения предоставили пенсионное ведомство KELA и Центр пенсионного страхования ETK. Несмотря на рост средней пенсии, более 60 процентов пенсионеров получали пенсию менее 2000 евро в месяц. Таких насчитывается почти миллион.

«Большие пенсии по-прежнему редкость. Например, пенсия более 5000 евро в прошлом году выплачивалась примерно двум процентам пенсионеров. Большинство из них мужчины», – заявил сотрудник статистической службы ETK Йонас Хаутамяки.

В 2023 году средняя пенсия мужчин составляла 2216 евро в месяц. Пенсия женщин была 1779 евро.