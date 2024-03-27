В некоторых случаях платежи, связанные с поставками нефти, были полностью отклонены, сообщил агентству Reuters источник, знакомый с ситуацией.

В декабре прошлого года Соединенные Штаты приняли пакет дополнительных санкций, призванных обуздать иностранные финансовые институты, помогающие российской военной машине. Санкции применяются даже в том случае, если нарушение было совершено неосознанно.

В результате банки стали требовать от клиентов письменных заверений в том, что платежи не пойдут на пользу физическим или юридическим лицам, внесенным в черный список Вашингтона.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал наличие проблем с платежами на вчерашней пресс-конференции. «Разумеется, продолжается беспрецедентное давление Соединенных Штатов и Евросоюза на Китайскую народную республику», - сказал Песков.

По словам источников, беседовавших с Reuters, два дубайских банка приостановили работу нескольких счетов, связанных с торговлей с Россией.

Банк Mashreq в ОАЭ, турецкие банки Ziraat и Vakifbank, а также китайские ICBC и China Bank все еще обрабатывают платежи в Россию, но их обработка занимает недели или даже месяцы.