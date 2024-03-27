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Ради будущего наших фехтовальщиц федерация может сделать важное изменение

Ярмо Ягомяги
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Как и с кем дальше? Эстонское фехтование на распутье.
Как и с кем дальше? Эстонское фехтование на распутье. Фото: Madis Veltman

«Наверное, полгода плакали бы, но следующее соревнование не за горами. Ситуацию нужно решать», - сказал президент Эстонской федерации фехтования Пеэтер Ярвелайд.

Как и журналист Postimees, он был в Таллиннском аэропорту, встречал вернувшихся с этапа Кубка мира в Нанкине наших фехтовальщиц. В руке он держал большую шоколадку, потому что, как добавил генеральный секретарь федерации Айвар Паалберг, «если во рту горький вкус, его надо подсластить».

Точные слова, поскольку днем ранее стало ясно, что мы летом не сможем в париже защищать олимпийское золото. Билет на Олимпиаду выскользнул из рук из-за неудачного сезона в целом.

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