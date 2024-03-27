Ради будущего наших фехтовальщиц федерация может сделать важное изменение

Как и журналист Postimees, он был в Таллиннском аэропорту, встречал вернувшихся с этапа Кубка мира в Нанкине наших фехтовальщиц. В руке он держал большую шоколадку, потому что, как добавил генеральный секретарь федерации Айвар Паалберг, «если во рту горький вкус, его надо подсластить».