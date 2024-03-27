«Наверное, полгода плакали бы, но следующее соревнование не за горами. Ситуацию нужно решать», - сказал президент Эстонской федерации фехтования Пеэтер Ярвелайд.
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Ради будущего наших фехтовальщиц федерация может сделать важное изменение
Как и журналист Postimees, он был в Таллиннском аэропорту, встречал вернувшихся с этапа Кубка мира в Нанкине наших фехтовальщиц. В руке он держал большую шоколадку, потому что, как добавил генеральный секретарь федерации Айвар Паалберг, «если во рту горький вкус, его надо подсластить».