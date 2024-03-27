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«В России будет то, чего не было, и не будет того, что было»: Земфира, Noize MC, Парфенов и другие звезды записали рэп-молитву в память о Навальном

Иван Скрябин
, журналист
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Обложка сингла «Памяти Алексея Навального», 26 марта 2024 года.
Обложка сингла «Памяти Алексея Навального», 26 марта 2024 года. Фото: Telegram-канал "Навальный LIVE"

Музыканты, актеры и другие россияне, которые открыто выступают против войны, сделали совместный трек в память об убитом политике Алексее Навальном. Клип меньше чем за сутки собрал миллион просмотров. Мы публикуем текст целиком.

26 марта 2024 года было ровно 40 дней с момента, когда в российской тюрьме перестало биться сердце лидера оппозиции Алексея Навального. Несмотря на утверждения властей РФ, что эта смерть наступила по естественным причинам, и соратники, и сторонники политика уверены, что Навального убил Путин.

Однако, музыкальное высказывание «Памяти Алексея Навального», которое появилось накануне и на YouTube-канале Навальный LIVE в виде мультфильма стилизованного под любимый мультсериал Навального «Рик и Морти», и на всех стриминговых платформах, совсем не об этом.

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