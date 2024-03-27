Неизвестный в маске, вооруженный ножом, ограбил магазин

Во вторник, 26 марта, вечером полиция получила вызов в Тырвскую волость, где мужчина в маске вошел в магазин, угрожая работнику ножом, и унес с собой кассовый аппарат и бутылку рома, сообщил представитель Лыунаской префектуры.

Злоумышленник выбежал из магазина и скрылся. Прибывшие на место происшествия полицейские собрали необходимые улики и начали поиски мужчины. К поискам также была привлечена служебная собака, но найти мужчину в округе не удалось. Сотрудник магазина в результате инцидента не пострадал.

Лицо, совершившее преступление, и точные обстоятельства инцидента будут выяснены полицией в ходе уголовного разбирательства.