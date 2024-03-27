Как отмечает Министерство климата в своем отзыве о проекте внесения поправок в Пенитенциарный кодекс, удвоение штрафной единицы не принесет в государственный бюджет запланированных бюджетной стратегией поступлений, которые будут сильно не дотягивать до поставленных целей, пишет Rus.ERR.
Министерство: удвоение штрафной единицы не принесет ожидаемых денег
Согласно законопроекту, нынешняя штрафная единица будет увеличена вдвое – с 4 до 8 евро.
Однако в ходе согласования законопроекта министр климата Кристен Михал заявил, что в бюджетной стратегии запланировано увеличение доходов от штрафов на 15,8 млн евро, что достичь путем удвоения штрафной единицы невозможно.
«В пояснительной записке к законопроекту рост доходов оценивается от 10% до 30%, что в случае со штрафами, взимаемыми Департаментом полиции и пограничной охраны составляет 1,1-3,3 млн евро. Таким образом, ожидаемый эффект от законопроекта существенно меньше, чем было запланировано стратегией государственного бюджета», – написал Михал.