Министерство: удвоение штрафной единицы не принесет ожидаемых денег

Однако в ходе согласования законопроекта министр климата Кристен Михал заявил, что в бюджетной стратегии запланировано увеличение доходов от штрафов на 15,8 млн евро, что достичь путем удвоения штрафной единицы невозможно.

«В пояснительной записке к законопроекту рост доходов оценивается от 10% до 30%, что в случае со штрафами, взимаемыми Департаментом полиции и пограничной охраны составляет 1,1-3,3 млн евро. Таким образом, ожидаемый эффект от законопроекта существенно меньше, чем было запланировано стратегией государственного бюджета», – написал Михал.