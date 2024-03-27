Принятое на этой неделе решение о закрытии гимназической ступени обучения в Каллавереской средней школе влечет за собой перевод эстоноязычных учеников в Маардускую гимназию, в русскоязычную школу, которая только-только со скрипом переходит на эстонский язык обучения. Депутат горсобрания Николай Дегтяренко считает, что власти города намеренно сталкивают лбами учеников с разным уровнем владения эстонским языком, чтобы скомпрометировать саму идею перевода школ на эстонский язык обучения.
Депутат горсобрания: мэр Маарду придумал «русско-эстонский язык» и ликвидирует эстонскую гимназию
26 марта 2024 года Маардуское горсобрание приняло решение прекратить обучение в гимназической ступени Каллавереской средней школы на эстонском языке. С 1 сентября этого года 10-й класс уже не примет учеников. И это уже не первый случай, когда школы с эстонским языком обучения в стране ликвидируются, а учащиеся переводятся в русскоязычные учебные заведения.
Эту ситуацию, по сути, спровоцировала сама министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас, которая требует от самоуправлений сокращать расходы на образование путем оптимизации сети школ и детских садов. Но при этом госпожа Каллас, сама того не желая, поддерживает потерявших совесть центристов в Маарду.
Родители, учителя, попечительский совет учебного заведения выступают против этого решения, все они предлагали дать Каллавереской гимназии шанс поработать еще один учебный год и провести набор необходимого количества учеников, чтобы гимназия могла бы и дальше существовать.
И ведь вопрос не в числе эстоноязычных учеников в Маарду, и даже не в сокращаемых расходах, а в том, чтобы эстоноязычные дети все же могли продолжить учиться в Маарду в своей собственной эстонской школе, в собственной языковой среде на гимназическом уровне. Но всех этих ребят предлагают перевести в Маардускую гимназию, в русскоязычную школу, которая только-только со скрипом переходит на эстонский язык обучения. Похоже, власти Маарду намеренно сталкивают лбами учеников с разным уровнем владения эстонским языком, чтобы скомпрометировать саму идею перевода школ на эстонский язык обучения и единый образовательный стандарт. А страдать от этого будут учащиеся, их родители и учителя.
Мэр Маарду Архипов заявил, что содержание гимназической ступени Каллавереской средней школы обходится городскому бюджету в 90 000 евро в год, но умолчал, что почти во столько же обходится содержание его собственных детей, получающих зарплату на муниципальных предприятиях города Маарду. То есть, на оплате труда учителей центристский мэр готов экономить, а на зарплате однопартийцев и родственников - нет!
Теперь родителям эстоноязычных учащихся сложно продолжать жить в Маарду, если у детей нет возможности обучаться в Каллавереской гимназии, и им придется выбрать для учебы гимназию за пределами Маарду, при этом в ситуации, когда у нас постоянно возникают проблемы с общественным транспортом и нет бесплатного проезда между Маарду и Таллинном.
Со стороны мэрии Маарду звучат убаюкивающие сказки и разговоры, что «все идет по плану» . Но понятно, что родители не хотят отдавать ребенка в школу, где, как говорит мэр Маарду Архипов, будет смешанный «русско-эстонский язык обучения». Нет, вам не почудилось: Архипов уверен, что такой язык существует.
Ведь мы понимаем, что такие действия в действительности приводят к дальнейшей сегрегации в Маарду, где продолжает действовать центристская власть и откуда эстонцам приходится уезжать, потому что в городе нет нормального и качественного образования на эстонском языке. Может, это и есть главное намерение местных центристов - реализовать лозунг: «Маарду - только для русских»?
Не в этом ли причина того, что на том же заседании городского собрания центристское большинство обратилось с ходатайством в правительство Эстонской Республики с просьбой разрешить проведение учебно-воспитательной деятельности в детских садах Маарду в объеме 50 процентов на другом языке, то есть на русском. Если это реально необходимо, то можно и нужно попробовать разные варианты и подходы к воспитанию детей. Но все же важно не торпедировать реформы, а выстраивать работу так, чтобы дети имели возможность получать качественное образование.
О переходе на государственный язык обучения написано много и сказано не меньше. Но сегодня в Маардуской гимназии уже есть проблемы с обучением на эстонском языке, и властям важно не заниматься ликвидацией эстоноязычного образования в городе, а работать над программой перехода на новые стандарты и менять ситуацию в образовательной сфере Маарду к лучшему, чтобы мы имели на выходе из гимназий образованную молодежь, владеющую языками, а не травмированных лингвистическими экспериментами детей.