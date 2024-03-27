Депутат горсобрания: мэр Маарду придумал «русско-эстонский язык» и ликвидирует эстонскую гимназию

Мэр Маарду Архипов заявил, что содержание гимназической ступени Каллавереской средней школы обходится городскому бюджету в 90 000 евро в год, но умолчал, что почти во столько же обходится содержание его собственных детей, получающих зарплату на муниципальных предприятиях города Маарду. То есть, на оплате труда учителей центристский мэр готов экономить, а на зарплате однопартийцев и родственников - нет!

Теперь родителям эстоноязычных учащихся сложно продолжать жить в Маарду, если у детей нет возможности обучаться в Каллавереской гимназии, и им придется выбрать для учебы гимназию за пределами Маарду, при этом в ситуации, когда у нас постоянно возникают проблемы с общественным транспортом и нет бесплатного проезда между Маарду и Таллинном.

Со стороны мэрии Маарду звучат убаюкивающие сказки и разговоры, что «все идет по плану» . Но понятно, что родители не хотят отдавать ребенка в школу, где, как говорит мэр Маарду Архипов, будет смешанный «русско-эстонский язык обучения». Нет, вам не почудилось: Архипов уверен, что такой язык существует.

Ведь мы понимаем, что такие действия в действительности приводят к дальнейшей сегрегации в Маарду, где продолжает действовать центристская власть и откуда эстонцам приходится уезжать, потому что в городе нет нормального и качественного образования на эстонском языке. Может, это и есть главное намерение местных центристов - реализовать лозунг: «Маарду - только для русских»?

Не в этом ли причина того, что на том же заседании городского собрания центристское большинство обратилось с ходатайством в правительство Эстонской Республики с просьбой разрешить проведение учебно-воспитательной деятельности в детских садах Маарду в объеме 50 процентов на другом языке, то есть на русском. Если это реально необходимо, то можно и нужно попробовать разные варианты и подходы к воспитанию детей. Но все же важно не торпедировать реформы, а выстраивать работу так, чтобы дети имели возможность получать качественное образование.

О переходе на государственный язык обучения написано много и сказано не меньше. Но сегодня в Маардуской гимназии уже есть проблемы с обучением на эстонском языке, и властям важно не заниматься ликвидацией эстоноязычного образования в городе, а работать над программой перехода на новые стандарты и менять ситуацию в образовательной сфере Маарду к лучшему, чтобы мы имели на выходе из гимназий образованную молодежь, владеющую языками, а не травмированных лингвистическими экспериментами детей.