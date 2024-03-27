В Ласнамяэ вновь запускаются подходящие для всех уровней подготовки бесплатные занятия по скандинавской ходьбе. В апреле тренировки пройдут в парке Паэ, а в мае – в парке Тондираба.
В Ласнамяэ начинается сезон бесплатных тренировок по скандинавской ходьбе
Скандинавская ходьба значительно эффективнее обычной, поскольку последняя задействует только нижнюю часть тела. Однако при скандинавской ходьбе работают все группы мышц, что очень положительно сказывается на здоровье.
В парке Паэ все желающие смогут научиться правильной технике скандинавской ходьбы 3, 10, 17 и 24 апреля, начало в 11 часов. Место встречи – перед зданием районной управы Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).
Тренировки в парке Тондираба пройдут в мае. Тренировки состоятся 5, 12, 19 и 26 мая, начало в 11 часов. Место встречи – на парковке ледового холла Тондираба (ул. Варраку, 14) рядом с тропой здоровья.
Участие и прокат инвентаря бесплатны. Предварительной регистрации не требуется.
Упражнения будут проходить на открытом воздухе, поэтому участников просят одеваться по погоде.