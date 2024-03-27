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В Ласнамяэ начинается сезон бесплатных тренировок по скандинавской ходьбе

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Скандинавская ходьба.
Скандинавская ходьба. Фото: Albert_Truuvaart

В Ласнамяэ вновь запускаются подходящие для всех уровней подготовки бесплатные занятия по скандинавской ходьбе. В апреле тренировки пройдут в парке Паэ, а в мае – в парке Тондираба.

Скандинавская ходьба значительно эффективнее обычной, поскольку последняя задействует только нижнюю часть тела. Однако при скандинавской ходьбе работают все группы мышц, что очень положительно сказывается на здоровье.

В парке Паэ все желающие смогут научиться правильной технике скандинавской ходьбы 3, 10, 17 и 24 апреля, начало в 11 часов. Место встречи – перед зданием районной управы Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).

Тренировки в парке Тондираба пройдут в мае. Тренировки состоятся 5, 12, 19 и 26 мая, начало в 11 часов. Место встречи – на парковке ледового холла Тондираба (ул. Варраку, 14) рядом с тропой здоровья.

Участие и прокат инвентаря бесплатны. Предварительной регистрации не требуется.

Упражнения будут проходить на открытом воздухе, поэтому участников просят одеваться по погоде.

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