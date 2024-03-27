В Тарту в результате пьяной ссоры погиб мужчина: полиция задержала подозреваемого

Об этом сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры, отметив, что 25 марта незадолго до 5 часов утра в Центр экстренного реагирования поступило сообщение о том, что в квартире на улице Выру в Тарту обнаружено тело 47-летнего мужчины с признаками насилия.

Сотрудники полиции немедленно выехали на место происшествия, чтобы собрать улики и установить, что именно произошло и кто мог совершить преступление.

По предварительным данным, во время распития спиртных напитков между двумя собутыльниками началась драка, в результате которой один из них погиб.

«Полиция задержала 50-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, в качестве подозреваемого в совершении преступления. Его, а также женщину, которая была с ним, доставили в полицию на допрос», - объяснил начальник отдела ведения производств Тартуского отделения Департамента полиции Тимо Рейнталь.

«Мотив и другие подробности тяжкого преступления еще устанавливаются. «К сожалению, мы в своей работе в полиции часто видим, что большинство серьезных насильственных преступлений совершается людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Из-за алкоголя возникают конфликты, которые люди не в состоянии разрешить словами. Часто ссоры перерастают в насилие и в худшем случае заканчиваются чьей-то смертью», - сказал Рейнталь.

На следующий день после задержания, 26 марта, Лыунаская окружная прокуратура обратилась в Тартуский уездный суд с просьбой взять подозреваемого под стражу. Тартуский уездный суд согласился с позицией прокуратуры и отправил его под стражу на два месяца.

«У 50-летнего подозреваемого четыре действующих судимости за преступления, связанные с насилием. Подозреваемый был освобожден от последнего наказания полтора года назад. Поэтому суд также счел, что задержание было оправдано, чтобы помешать ему совершить новые преступления и скрыться от уголовного преследования», - сказала окружной прокурор Кюлли Сакс.

Для расследования обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса о непредумышленном убийстве. Дело ведет Лыунаская префектура под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.