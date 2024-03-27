В Тарту в результате пьяной ссоры умер мужчина: полиция задержала подозреваемого

Об этом сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры, отметив, что 25 марта незадолго до 5 часов утра в Центр экстренного реагирования поступило сообщение о том, что в квартире на улице Выру в Тарту обнаружено тело 47-летнего мужчины с признаками насилия.

Сотрудники полиции немедленно выехали на место происшествия, чтобы собрать улики и установить, что именно произошло и кто мог совершить преступление.

По предварительным данным, во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами возникла ссора и началась драка, в результате которой 47-летний мужчина, участвовавший в конфликте, скончался.

«Полиция задержала 50-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, в качестве подозреваемого в совершении преступления. Мужчину, а также женщину, которая была с ним, доставили в полицейский участок для допроса», - пояснил начальник процессуального отдела Тартуского отделения Департамента полиции Тимо Рейнталь.

«Мотив и другие подробности тяжкого преступления еще выясняются. «К сожалению, мы в своей работе в полиции часто видим, что большинство серьезных насильственных преступлений совершается людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Из-за алкоголя возникают конфликты, которые люди не в состоянии разрешить словами. Часто они перерастают в насилие и в худшем случае заканчиваются чьей-то смертью», - сказал Рейнталь.

На следующий день после задержания, 26 марта, Лыунаская окружная прокуратура обратилась в Тартуский уездный суд с просьбой взять мужчину под стражу. Тартуский уездный суд согласился с позицией прокуратуры и заключил мужчину под стражу на два месяца.

«У 50-летнего мужчины четыре действующих судимости за преступления, связанные с насилием. Подозреваемый был освобожден от последнего наказания полтора года назад. Поэтому суд также счел, что задержание было оправдано, чтобы помешать мужчине совершить новые преступления и скрыться от уголовного преследования», - сказала окружной прокурор Кюлли Сакс.

Для расследования обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса о непредумышленном убийстве. Разбирательство ведет Лыунаская префектура под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.