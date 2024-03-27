Политолог: Партии реформ не победить на выборах в Европарламент без Ансипа

С 2004 года Партия реформ дважды (в 2014 и 2019 годах) побеждала на выборах в Европарламент. Андрус Ансип, который в 2014 году получил наибольшее количество голосов, был кандидатом номер один и самым большим магнитом голосов у реформистов, а в 2019 году он занял второе место после социал-демократки Марины Кальюранд.
Я не понимаю, как Партия реформ сможет победить на выборах в Европарламент в этом году без Ансипа или хотя бы просто получить два мандата. Основными магнитами голосов в списке Партии реформ являются Урмас Паэт и Ханно Певкур, но ни один из них не наберет голоса тех избирателей, которые не являются постоянными сторонниками реформистов, или тех, кто поддерживал Партию реформ, но недавно перестал это делать. Самые крупные ловцы голосов - Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия ) и Яак Мадисон (EKRE) - находят своих сторонников даже среди тех, кто не проголосовал за их партию на выборах другого уровня.
Весной-летом 2019 года рейтинг поддержки Партии реформ постоянно был выше 30 процентов, сегодня - почти вдвое меньше. Чем невыгоднее положение звезд, тем больше партия нуждается в магнитах для голосования. Для победы на выборах Центристской партии нужны Яна Тоом и Михаил Кылварт, а Партии реформ нужен еще кто-то помимо Урмаса Паэта.
Борьба за победу на выборах и два места в Европарламенте ведется между тремя политическими партиями - «Отечеством», социал-демократами и Партией реформ. На последних выборах в Рийгикогу «Отечество» и социал-демократы получили наименьшее количество мест среди парламентских партий, однако в Европарламенте они принадлежат к крупнейшим партийным фракциям. В том измерении, в котором основное внимание уделяется текущим рейтингам политических партий и сил в Европейском парламенте, игровое поле благоприятно для «Отечества» и социал-демократов.