Политолог: Партии реформ не победить на выборах в Европарламент без Ансипа

В Таллинне формируется городская управа. Партия реформ помогает социал-демократам получить пост мэра Таллинна, хотя фракция соцдемов в городском собрании значительно меньше. Шаг навстречу соцдемам - это тактическая уступка во имя великой цели (свержения Центристской партии). Но что выиграет Партия реформ от того, что в течение следующих десяти недель СМИ будут освещать, как мэр-соцдем формирует правительственную коалицию в Таллинне?

Выборы в Европарламент - это европейские выборы, а не выборы в Эстонии. В Европарламенте есть свои партийные фракции, а не те, что есть у нас в Рийгикогу. Там нет ни «Отечества», ни Партии реформ. Однако «Отечество» хочет превратить выборы в Европарламент в оценку нынешней правительственной коалиции, и так оно и будет, если такая интерпретация покажется общественности наиболее убедительной. Победит ли Партия реформ, если внимание будет уделяться внутренней политике Эстонии, а не Европе? Я сомневаюсь. Помогли ли внутренние конфликты в партии и публичное выяснение отношений между премьер-министром и Андрусом Ансипом в последние месяцы сохранить фокус внимания на Европе, а не на Эстонии? Пожалуй, нет.