В Житомире открылось почетное консульство Эстонии

По словам Хуссара, открытие почетного консульства свидетельствует о том, что Эстония стремится к укреплению и углублению отношений между двумя странами.

«Во время встреч с президентом Украины, спикером парламента и премьер-министром вчера в Киеве я подтвердил неизменную поддержку Эстонией Украины в ее борьбе с Россией, которая продолжает свою агрессивную войну. Мы продолжим всячески поддерживать Украину до ее победы», - сказал он.

По словам Хуссара, Эстония была одной из первых стран, которые начали восстанавливать Украину после полномасштабного российского вторжения. Эстония открыла детский сад в городе Овруч в Житомирской области, профинансировала капитальный ремонт разрушенного Малынского моста и совместно с Фондом Елены Зеленской начинает строительство семейных домов для украинских детей, осиротевших на войне. «Нашими действиями мы также хотим показать союзникам, что восстановление Украины не только необходимо, но и возможно», - сказал Хуссар.

По его словам, цель работ - помочь построить процветающую Украину и Житомирскую область, где эстонские и украинские компании, университеты и люди смогут свободно сотрудничать. «Почетный консул является ключевым лицом в установлении контактов и развитии отношений между Эстонией и Житомиром, а также, при необходимости, в оказании помощи гражданам Эстонии в консульских вопросах», - сказал спикер Рийгикогу и пожелал почетному консулу Эстонии Мыколе Сыченко успехов и сил.

Перед открытием почетного консульства Хуссар также отдельно встретился с губернатором Житомирской области Виталием Бунечко.