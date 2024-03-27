Таиланд: закон об однополых браках принят парламентом. Всего несколько депутатов голосовали против

В декабре нижняя палата проголосовала аж за четыре законопроекта об однополых браков - один исходил от правительства, еще три внесли оппозиционные партии. Позже эти законопроекты были объединены в один, который теперь одобрен нижней палатой.

«Да, я слежу за парламентскими дебатами и держу кулачки, - рассказал Пхисит Сирихирунчаи, 35-летний полицейский-гей. - Я рад и воодушевлен, что это все-таки произойдет. Я подхожу все ближе и ближе к реализации моей мечты». Пхисит живет вместе со своим партнером пять лет; они планируют заключить брак в день, когда закон вступит в силу.

По сравнению со своими соседями Таиланд имеет репутацию страны, толерантной к ЛГБТК+-парам. Дискриминация по признаку гендерной идентичности или сексуальной ориентации здесь запрещена.

Из всех стран Азии однополые браки до сих пор легализовали только Непал и Тайвань (при этом многие страны не признают Тайвань в качестве суверенного государства).

В Индии и в Японии в последние месяцы вопрос о законности однополых союзов рассматривался в судах. Индийский Верховный суд в феврале постановил, что этот вопрос относится к компетенции правительства, которое пока лишь обещало создать комиссию, которая изучит вопрос о расширении прав однополых партнеров.

В Японии окружной суд постановил, что запрет на однополые браки неконституционен, но его решение еще не окончательное.

Сингапур в 2022 году отменил закон колониальных времен (он был британской колонией) об уголовной ответственности за однополый секс, но одновременно изменил конституцию таким образом, чтобы исключить возможность оспаривания в судах определения брака как союза мужчины и женщины.

Даже в Таиланде, где очень заметно транс-сообщество, парламент пока не принял закон, позволяющий менять гендерные маркеры в документах.