Duo Media прекратит производство русскоязычной новостной программы на Kanal 7

«Мы закрываем оригинальные новости, но мы будем сохранять русскоязычную программу», - сказал член правления Duo Media Networks OÜ Юри Пихель, добавив, что вместо новостей зрителей ждет ежедневная политическая передача.

Новостная передача «Новости в 7» (ведущие - Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, продюсер - Стас Кузнецов) выходила на Kanal 7 (прежнее название - Duo 7) с марта 2022 года.

«Государству очень важно понимать, что поддерживать только ERR - это неправильно. Чтобы лучше общаться с русскоязычным обществом, нужно поддерживать и частные СМИ на русском языке», - отметил Пихель.