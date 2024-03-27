Новой правящей коалиции в Таллинне среди многих первоочередных задач предстоит заниматься и переходом на эстоноязычное школьное образование. Юрист, гражданский активист Евгений Криштафович (Партия реформ) считает, что у прежней мэрии отсутствовала политическая воля к обеспечению владения русскими школьниками эстонским языком, и выражает уверенность, что при новой власти местному самоуправлению с огромным бюджетом удастся решить проблему перехода даже без поддержки государства.
ЕВГЕНИЙ КРИШТАФОВИЧ ⟩ Что должно немедленно измениться в управлении Таллинном
Сокращение в несколько раз управленческого аппарата, новые значительно более строгие антикоррупционные правила и более эффективное использование средств - это основные приоритеты новой коалиции в Таллинне. К этому я хочу добавить со своей стороны еще один важнейший вызов, которому прежняя власть не уделяла должного внимания. Речь идет о переходе всех школ на эстонский язык обучения и реорганизации школьной сети в столице.
В Ида-Вирумаа реорганизация школьной сети, поиск и обучение педагогов, а также их дополнительная финансовая мотивация являются заботой государства. У местных самоуправлений просто забрали эту функцию, поскольку справиться с ней, увы, им самим никак, так как нет ни денег, ни компетенции.
В Таллинне ситуация с общеобразовательными школами несколько иная, и самому богатому местному самоуправлению с годовым бюджетом, превышающим милиард евро, вполне по силам самому решить проблему перехода на эстонский язык учебных заведений, в которых учится всего примерно 19 000 школьников.
Городу Таллинну всегда это было по плечу, но у прежней мэрии полностью отсутствовала политическая воля заниматься этим вопросом и обеспечить владение русскими школьниками эстонским языком, чтобы защитить их право на качественное образование и равные возможности в конкуренции с эстонскими сверстниками. Партия-побратим «Единой России», напротив, делала все от себя зависящее, чтобы эстонского языка русские дети не знали, ориентировались во всем на Россию, желали уехать из Эстонии или были вынуждены довольствоваться более низким уровнем будущих доходов.
Первое, что нужно сделать новой коалиции, это согласовать детальную планировку новой государственной гимназии в Ласнамяэ, которая будет крупнейшей в стране и объединит под своей крышей 1500 учеников 10-12 классов. Там все будут учиться вместе, по одним программам и в смешанных группах. Никакой сегрегации по признаку родного или домашнего языка там не будет, как ее нет и в других открывшихся в городе государственных гимназиях. Центристы сопротивлялись этому проекту в Ласнамяэ, как вампир сопротивляется солнечному свету, а новая власть должна заняться этой детальной планировкой в первую очередь, чтобы можно было немедленно приступить к строительству.
Второе, более сложное и не менее важное дело - это оптимизация школьной сети в городе, особенно в контексте школ, участвующих в переходе на эстонский язык обучения. Учеников там мало, будет еще меньше, а школ и, соответственно, расходов на них непропорционально много. Вместо того, чтобы платить за отопления и стены, деньги нужно направить на надбавки к заплатам педагогов, которые будут обеспечивать переход на эстонский язык.
Это серьезная дополнительная нагрузка и профессиональный вызов, с которым могут справиться только квалифицированные специалисты, которым нужно, как и в Ида-Вирумаа, платить дополнительный коэффициент зарплаты. Это также позволит вернуть в профессию многих из тех, кто получил сравнительно недавно соответствующее современным требованиям педагогическое образование, но не работает по специальности.
В Таллинне по-прежнему остается около 700 педагогов, которым нужно подтянуть свой эстонский с нынешнего B2 до требуемого C1. В иноязычных школах работает порядка 300 учителей, которые уже по возрасту должны были выйти на пенсию, или приближаются к этому порогу в ближайшее время. Реорганизация школьной сети позволит многим людям выйти на заслуженный отдых, а нехватка учительских кадров в школах, осуществляющих переход на эстонский, значительно сократится.
Составленные предыдущей властью планы по переходу - это бесконечное перечисление проблем, причиной которых является многолетнее преступное бездействие и наплевательское отношение к праву иноязычных школьников на качественное образование и равное обращение. Даже Нарва, в которой носителей эстонского языка меньше 10% населения, справляется с переходом гораздо успешнее столицы.
Если бы центристская власть в городе продолжалась, государству ничего бы не оставалось, кроме как по примеру Ида-Вирумаа фактически национализировать все школы с преобладающим иноязычным составом учащихся, и обеспечить переход в них самостоятельно. После смены правящих сил в мэрии Таллинна, однако, есть надежда, что город справится со своей задачей сам, причем быстрее, чем в запланированные министерством сроки для перехода.