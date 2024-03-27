ЕВГЕНИЙ КРИШТАФОВИЧ ⟩ Что должно немедленно измениться в управлении Таллинном

Первое, что нужно сделать новой коалиции, это согласовать детальную планировку новой государственной гимназии в Ласнамяэ, которая будет крупнейшей в стране и объединит под своей крышей 1500 учеников 10-12 классов. Там все будут учиться вместе, по одним программам и в смешанных группах. Никакой сегрегации по признаку родного или домашнего языка там не будет, как ее нет и в других открывшихся в городе государственных гимназиях. Центристы сопротивлялись этому проекту в Ласнамяэ, как вампир сопротивляется солнечному свету, а новая власть должна заняться этой детальной планировкой в первую очередь, чтобы можно было немедленно приступить к строительству.

Второе, более сложное и не менее важное дело - это оптимизация школьной сети в городе, особенно в контексте школ, участвующих в переходе на эстонский язык обучения. Учеников там мало, будет еще меньше, а школ и, соответственно, расходов на них непропорционально много. Вместо того, чтобы платить за отопления и стены, деньги нужно направить на надбавки к заплатам педагогов, которые будут обеспечивать переход на эстонский язык.