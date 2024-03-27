Нотариус поможет предотвратить заключение невыгодных сделок с недвижимостью

Разрешение на использование. Данные Строительного реестра имеют техническое значение, но учитывая, что с 2018 года в Крепостную книгу больше не вносят площади квартир, именно данные Строительного реестра играют важную роль при определении реальной площади объекта. В Строительном реестре покупатель также может увидеть энергетический класс здания и данные о разрешении на использование. Наличие разрешения на эксплуатацию также имеет большое значение, ведь без разрешения на эксплуатацию здание использовать нельзя или приходится делать это на свой страх и риск.

Доступ. В практике бывали примеры, когда доступ к дому затруднен из-за частной дороги или за доступ просят деньги. Такой же риск может существовать, если предоставляющие услуги объекту сети построены частными лицами, на которых не распространяется обязательство предоставления услуги. Вопросы сетей и подключений необходимо оговорить при заключении договора и попросить нотариуса зафиксировать в договоре – если в дальнейшем вещь не будет иметь таких характеристик, можно снизить цену, отказаться от договора или потребовать возмещения ущерба.

Порядок использования. При покупке доли совместной собственности, например, в случае парного дома, необходимо обеспечить нотариальную регистрацию порядка использования в Крепостной книге. Часть совместной собственности является условной частью всей недвижимой вещи, и установленный порядок использования применяется в случае смены собственника, если такой порядок внесен в реестр. Банки финансируют покупку доли совместной собственности только при наличии нотариально зарегистрированного порядка использования – без него стоимость и ликвидность имущества сразу оказывается несколько ниже.

Определение цены. К нотариусу часто обращаются за советом, справедлива ли цена продаваемого объекта недвижимости, чтобы не совершить невыгодную сделку. Однако у нотариуса нет точной информации о возможной стоимости недвижимости, а цену конкретного объекта может определить оценщик недвижимости. Нотариус же имеет возможность указать клиенту среднерыночную стоимость недвижимости в данном районе на основании базы данных Земельного департамента.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.notar.ee