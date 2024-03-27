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Британский генерал: наша армия смогла бы продержаться против российской только пару месяцев

Postimees
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Британский солдат на учениях в Польше.
Британский солдат на учениях в Польше. Фото: WOJTEK RADWANSKI/AFP/Scanpix

Британский генерал Роберт Магован на заседании парламентского комитета по обороне признал, что вооруженные силы Великобритании не смогут противостоять России дольше пары месяцев.

В феврале этого года британский парламент опубликовал доклад на тему обороны, в котором говорилось, что вооруженные силы страны должны преодолеть нехватку человеческих ресурсов и техники, которая подрывает их способность вести высокоинтенсивные войны.

Заявление генерала Роберта Магована зашло еще дальше, когда он ответил на вопрос депутата Марка Фрэнсиса о способности Великобритании вести войну с Россией.

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