Британский генерал Роберт Магован на заседании парламентского комитета по обороне признал, что вооруженные силы Великобритании не смогут противостоять России дольше пары месяцев.
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Британский генерал: наша армия смогла бы продержаться против российской только пару месяцев
В феврале этого года британский парламент опубликовал доклад на тему обороны, в котором говорилось, что вооруженные силы страны должны преодолеть нехватку человеческих ресурсов и техники, которая подрывает их способность вести высокоинтенсивные войны.