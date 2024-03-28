Подкаст «Сплошное бескультурье»: музыкант Артур Чаритон о неудобном пении на русском языке

Однажды прошлым летом я услышал, как во дворе кто-то громко включил русский шансон с милитаристским уклоном. Дело происходило не в ночные часы, и вызывать полицию не было оснований, но от этого брутальная песня на русском казалась еще токсичнее. Я подумал, что для тех, кто не вдается в детали, все русские песни звучат теперь одинаково. Насколько БГ против Путина и почему Tequilajaззз сменила в своем названии латинскую Z на русскую, важно только тем, кто их почему-либо слушает. Всем остальным фиолетово.

Лидер Tequilajaззз на концерте в таллиннском клубе CatHouse, март 2023. Слева видны изменившиеся буквы логотипа группы. Фото: Ян Левченко

Чтобы проверить свои интуиции, я написал Артуру Чаритону, известному своей любовью к старому советскому року. Хотя по возрасту он практически не застал СССР, Артур охотно играет «каверы» классики советского рока (cover version – это новое исполнение старой песни).

«Почему для тебя важен именно советский вайб?», – спросил я Артура, имея в виду ту вибрацию, которая исходит от музыки и создает ее атмосферу. «Да не советский вайб важен, - огрызнулся Артур, - это же все были сплошь неофициальные музыканты! До 1991 года даже Кинчев был нормальный, ну ведь правда».

Артур Чаритон в радиостудии Rus.Postimees, март 2024. Фото: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics

В этом выпуске подкаста затрагиваются следующие вопросы:

- Стоит ли рассуждать о том, как давно ушедшие из жизни музыканты типа Виктора Цоя отнеслись бы к войне в Украине?

- Если люди культуры совершают выбор под давлением политической конъюнктуры, могут ли они потом рассчитывать на реабилитацию?

- Почему русский рок в постсоветские годы стали называть «говнорок» и почему это не только оскорбление?

- Есть ли перспективы у русского языка как языка популярной музыки?

- С какой стати билеты на русскоязычных исполнителей такие дорогие?

- Почему провинциализм русскоязычной музыки – это не обязательно приговор?