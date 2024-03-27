В начале марта в эстонских СМИ сообщалось об инциденте, произошедшем 21 января в Кохтла-Ярве во время хоккейного матча между молодежными командами Viru Sputnik и HC Vipers, в ходе которого один игрок оскорбил соперника украинского происхождения ксенофобским ругательством.
Полиция: информация о нападении на юного хоккеиста украинского происхождения не подтвердилась
Дисциплинарная комиссия Эстонского хоккейного союза дисквалифицировала нарушителя на две игры. Комиссия также подчеркнула, что в эстонском хоккее нет места ксенофобии и оскорблениям в адрес игроков и болельщиков соперников.
В ходе освещения инцидента также распространилась информация о том, что в отношении юного хоккеиста украинского происхождения во время конфликта после игры было применено физическое насилие. Полиция начала проверять информацию, опубликованную в СМИ, а Эстонский хоккейный союз передал в полицию соответствующие материалы.
27 марта полиция проинформировала Эстонский хоккейный союз, что в ходе расследования было зафиксировано, что один хоккеист действительно получил удар, но это произошло случайно, и за случившееся были принесены извинения. Информация же о нападении на игрока украинского происхождения в ходе полицейского расследования не подтвердилась.