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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Германии автобус Flixbus попал в тяжелую аварию: погибли по меньшей мере пять человек

rus.tvnet.lv
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В Германии в среду, 27 марта, в результате аварии автобуса на шоссе недалеко от Лейпцига погибли по меньшей мере пять человек, а еще около десяти человек пострадали, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой на AFP.

Автобус съехал с шоссе A9 между Видемаром и Шкойдицем и перевернулся.

Медики скорой помощи оказали помощь пострадавшим на месте происшествия, но движение по шоссе было закрыто в обоих направлениях, сообщили правоохранительные органы Германии.

Автобус принадлежит немецкому транспортному предприятию Flixbus, он направлялся из Берлина в Цюрих, рассказали на предприятии.

В автобусе находились 53 пассажира и два водителя.

«Точные обстоятельства происшествия в данный момент неизвестны», - указали в компании Flixbus.

«Мы работаем на месте вместе с местными правоохранительными органами и чрезвычайными службами и делаем все, что в наших силах, чтобы быстро и полностью внести ясность по поводу причин происшествия», - говорится в сообщении.

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