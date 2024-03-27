В Германии в среду, 27 марта, в результате аварии автобуса на шоссе недалеко от Лейпцига погибли по меньшей мере пять человек, а еще около десяти человек пострадали, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой на AFP.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Германии автобус Flixbus попал в тяжелую аварию: погибли по меньшей мере пять человек
Автобус съехал с шоссе A9 между Видемаром и Шкойдицем и перевернулся.
Медики скорой помощи оказали помощь пострадавшим на месте происшествия, но движение по шоссе было закрыто в обоих направлениях, сообщили правоохранительные органы Германии.
Автобус принадлежит немецкому транспортному предприятию Flixbus, он направлялся из Берлина в Цюрих, рассказали на предприятии.
В автобусе находились 53 пассажира и два водителя.
«Точные обстоятельства происшествия в данный момент неизвестны», - указали в компании Flixbus.
«Мы работаем на месте вместе с местными правоохранительными органами и чрезвычайными службами и делаем все, что в наших силах, чтобы быстро и полностью внести ясность по поводу причин происшествия», - говорится в сообщении.