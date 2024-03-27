Айвар Похлак: кресло под главным тренером сборной Эстонии пока не качается

Эстония проиграла девять из десяти последних матчей, вчера проиграла Финляндии со счетом 1:2. В различных футбольных кругах ходят разговоры об увольнении главного тренера Томаса Хэберли, но...

«Мы поговорили с игроками и людьми, близкими к сборной. Пожалуй, самый главный вывод заключается в том, что команда очень сильно поддерживает Томаса Хэберли», - объяснил Похлак позицию футбольного союза в интервью порталу ERR sport.

«Несмотря на сложную ситуацию, команда настроена очень оптимистично, а внутренний климат в команде на самом деле очень хороший! Исходя из этого, мы обозначили для себя еще одну задачу на 2024 год: начавшуюся смену поколений необходимо завершить логически, чтобы она помогла создать зрелую и здоровую команду».

В пятницу состоится заседание правления Эстонского футбольного союза. «И что самое главное, и это касается судьбы и Томаса Хэберли, для будущих людей во главе сборной однажды должен будет наступить момент, когда они почувствуют, что готовы принять эту команду под свое руководство», - добавил Похлак.